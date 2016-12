El Barça hará un "esfuerzo" para renovar a Messi y que sea "el mejor en todos los aspectos"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este martes que está convencido de que el jugador Leo Messi renovará para seguir en la que es "su casa" hasta que decida retirarse, y para ello el club blaugrana está dispuesto a hacer un "esfuerzo" en la negociación para que sea "el mejor del mundo en todos los aspectos" incluido el económico.

"No hay ninguna duda de que todos los que pasan por nuestro club están encantados, y Messi lo tiene tan dentro suyo que no hay duda. Habrá un esfuerzo en la negociación, normal y como siempre pasa. No quiero hablar de cifras, si es el mejor del mundo es lógico que sea el mejor en todos los aspectos pero ya se entra en la discreción", señaló Bartomeu en rueda de prensa.

El dirigente apuntó que al club le gustaría que el argentino acabara su carrera en el Barça y espera que pronto se pueda anunciar la renovación. "Messi quiere seguir, hace tantos años que está aquí que es un catalán más. Vino muy joven al fútbol base, y estoy seguro de que tras su retirada seguirá vinculado al Barça. Es sin duda el mejor de la historia del fútbol, nos gustaría que siguiera con nosotros y el esfuerzo lo haremos. Esta es su casa", reiteró.

Un esfuerzo que el presidente ve natural. "No hace falta convencerle a él, porque esta es su casa y lleva el sentimiento del Barça desde pequeño en su cabeza y en todos sitios. El esfuerzo será el de sentarse en una mesa y hablar con sus agentes y su padre, pero Leo está convencido como nosotros de que el mejor lugar donde puede estar es este", apostilló.

De todos modos, Bartomeu no quiso detallar si ya se está hablando con Messi y su entorno o no. "Lo que hablamos con los jugadores no lo explicamos. En la Junta Directiva intentamos que lo que se habla con los jugadores forme parte del club, pero no tengo duda de que Messi está encantado en Barcelona, viéndole jugar contra el Espanyol se ve que está totalmente motivado", apuntó.

Por otro lado, no tiene dudas de que "el Balón de Oro debería ser cada año"para el delantero argentino. "Es el mejor jugador de la historia del fútbol, cuando se retire espero de aquí muchos años quedara todos son logros, esa gloria que tiene, es muy difícil que se repita un Leo Messi en el futuro. Ojalá se repita y juegue en nuestro club, pero Messi es el mejor de todos los tiempos", argumentó.

"Su figura ha trascendido del mundo del deporte. Hay muchos jóvenes que empiezan a jugar a fútbol y Leo es un espejo. Me remito a lo que dijo Sánchez Flores en esta sala de prensa hace unos días, es el sentimiento que genera seas o no de este club. Hay muy buenos jugadores pero el número uno es sin duda Leo Messi", añadió al respecto.

Y, como Messi, también querría ver a Iniesta retirarse como blaugrana. "Messi, Iniesta, Busquets, Piqué... Hay tantos jugadores que están haciendo grande a este Barça, y los nuevos como Neymar, Suárez, tantos jugadores que están ayudando a tener un gran equipo que hace historia. Pero siempre hay dos que están, Iniesta y Messi. Nos encantaría que siguieran, y que Iniesta dejara de jugar a fútbol en el Barça", recalcó.

Por otro lado, el presidente azulgrana defendió públicamente a Leo Messi en cuanto a su condena de 21 meses de prisión, a él y a su padre, por tres delitos contra Hacienda, por haber defraudado 4,1 millones de euros de explotación de los derechos de imagen. "No criminalicemos a los jugadores, ellos son futbolistas", empezó.

"Estoy seguro de que todos hemos tenido inspecciones fiscales, pero de ahí a que Leo esté juzgado y pidan cárcel es demasiado. Estamos con Leo hasta el final, es totalmente injusto lo que le han hecho y lo digo alto y claro. Los futbolistas y sus agentes están sufriendo porque no saben cómo hacerlo, el criterio fiscal cambia. Que adopten un criterio fijo", pidió.

No obstante, recalcó que estos problemas con Hacienda no interferirán en la negociación con Messi de cara a su ampliación de contrato con el Barça. "Con Messi soy siempre optimista, porque quiere al club, a la ciudad, se siente un catalán más y se me haría difícil entender que quisiera irse. Las razones pueden ser deportivas, personales, para cuando llegue el momento de dejarlo pero quedan tantos años que estas cuestiones fiscales no le afectan, él sabe que no ha hecho nada mal, es cuestión de criterios", sentenció.