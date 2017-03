Bares y restaurantes ya se preparan para 'la Mundial'

Si hay alguien a la espera de eventos de gran magnitud esos son los comerciantes. Más en particular los hosteleros. Para los de Granada capital, los Mundiales serán como maná caído del cielo; ese mismo que proyecta un sol radiante sobre la ciudad de la Alhambra. No con tanta incidencia como en las cumbres penibéticas, pero sí con un impacto notorio, los propietarios de bares, restaurantes y cafeterías de la ciudad se pertrechan para un aumento del consumo de aquí al próximo domingo 19 de marzo. Es una oportunidad única para mostrar las excelencias de la ciudad a visitantes de todos los países del mundo, que más tarde regresarán a sus destinos de procedencia para recomendar la conveniencia o no de hacer una escapada a Granada.

Los más dichosos son los empresarios cuyos locales están concentrados en torno a la Plaza del Humilladero. Además de por su privilegiada y céntrica ubicación, y por la presencia de numerosos hoteles alrededor, por la decisión del Ayuntamiento, en colaboración con la organización, de instalar allí la fanzone oficial del evento.

La experiencia de otros años hace pensar a los empresarios que esta es una ocasión inmejorable

Todos los consultados coinciden: "Esperamos un aumento significativo de las ventas" durante los días que dure la competición. Para Manuel Martín, gerente de La Tarabela, un bar-restaurante situado en pleno Paseo del Salón, "todo lo que sea una actividad de cualquier tipo ayuda de una manera u otra". Aunque, de momento, confiesa no haber notado "ningún cambio", pues aún es demasiado pronto, confía en que la instalación de la fanzone a apenas veinte metros de su establecimiento "sí que traiga más gente". Aun así reconoce que, a veces, "es difícil" de auditar cómo el aumento de la clientela encuentra su causa en el imán producido por un determinado evento.

En esa misma dirección apunta María Liñán, administrativa del Almoradux, otro de los locales situados por esa zona. "Se supone que esto mueve más turismo, supongo que comenzará a notarse conforme avancen los días", sentencia. Eli Hidalgo, encargada de D'platos, en la Acera del Darro, también espera que la celebración de los Mundiales repercuta positivamente en su negocio, mas matiza que "de momento no se está notando". "Es una experiencia positiva, y cada vez que hacen algo aumenta el negocio", apostilla.

En la misma plaza del Humilladero Alfredo Aguayo es copropietario del Varagua. "Hay mucha afluencia de público y por la noche se está notando mucho", celebra. El buen tiempo es uno de los factores que más valoran los dueños de los negocios, pues deportistas, técnicos, jueces y aficionados pueden aprovechar el parón o la conclusión de las competiciones para disfrutar de la ciudad. Además, Aguayo apunta a una variable más: el efecto retorno. "Que hablen bien de Granada y vuelvan. Esto es sembrar para mañana.

El ambiente en la calle iba ayer in crescendo conforme avanzaba el día en la fanzone. Los jóvenes vibraban con la música en directo. Como la de Apparaloosa, con la que vibraba Sergio Vicaire, un joven granadino. "Es la mejor banda de rock emergente de la ciudad, me encanta que hayan optado por este tipo de música", agregaba. María Benavente iba más allá: "He visto que tocaban ellos y he venido. El rock en Granada es importante".