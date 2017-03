Barranquero, campeón de España

El granadino José Manuel Fernández Barranquero se proclamó campeón de España de paraduatlón de media distancia en la categoría PTS4, durante los campeonatos nacionales celebrados en la ciudad alicantina de Orihuela.

El deportista del Club Deportivo Triatlón Granada y miembro de la iniciativa Granada Paralímpica, confesó sentirse "muy emocionado con esta victoria", pues según manifestó, "el año pasado conseguí la medalla de plata y este año iba a por el oro".

Ojalá este título me sirva para que alguna empresa privada apueste por mí"

La jornada deportiva estuvo dominada en todo momento por el viento y propició que Barranquero tuviera que superar los dieciséis kilómetros de carrera a pie, sesenta y seis kilómetros en bicicleta y otros ocho kilómetros de carrera, todo en un tiempo total de 4 horas y 1 minuto.

Al finalizar el Campeonato de España, donde alcanzó la medalla de oro, Barranquero no dudó en mostrar una felicidad absoluta y afirmar que "ha sido la carrera más dura en la que he participado, pues desde que me subí a la bicicleta empecé a tener problemas musculares, y he tenido que aguantar el dolor durante 74 kilómetros".

Con este título de Campeón de España, el paraduatleta y atleta granadino José Manuel Fernández Barranquero, está cada vez más cerca de estar entre los mejores de Europa, con los que tendrá que competir el próximo mes de abril en el Campeonato de Europa de duatlón que se celebrará en la ciudad de Soria.

Gracias a la experiencia y veteranía de este deportista, que ya ha participado en dos Juegos Paralímpicos -Atlanta y Sydney-, y en los que consiguió dos medallas en atletismo en las modalidades de 800 metros y en el relevo 4x400, el nombre de Granada seguirá recorriendo muchos lugares y circuitos de duatlón de la geografía nacional e internacional.

Según también comentó, el deportista granadino carece actualmente de patrocinador y esto imposibilita su participación en muchas competiciones de alto nivel. "Ojalá este título de campeón de España sirva para que alguna empresa privada apueste por mí, sería todo un honor defender los valores de la empresa".

Por lo pronto, ya tiene la mente puesta en su próxima competición que será el Campeonato de Andalucía de duatlón que se celebra el próximo día 19 de marzo en la localidad de Almería.