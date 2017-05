Que el ascensor no se pare

Esto sí son ya play offs, no esa especie de entrenamiento oficial que fue la eliminatoria contra el Navarra. Como ni hubo emoción, al menos en el Palacio, pareció como si nada, como si no fueran encuentros de la exigencia que se suponen en una fase de ascenso y nada menos que a la segunda categoría nacional. Decía que el ambiente de anoche en el Palacio recordaba bastante a los de momentos de mayor gloria vividos por el baloncesto de esta ciudad. Sin embargo, esto sigue siendo LEB Plata, y pasan cosas de esas que solo pasan en los escalones inferiores del deporte español.

Aunque lo que les pasó a los árbitros de anoche en el Palacio de Deportes le puede pasar a cualquiera, los señores De Lucas De Lucas (tal cual) y Torres Sánchez acabarían anoche hasta el gorro de ser colegiados de baloncesto, y no precisamente por el partido, que lo llevaron mejor de lo esperado para la odisea. Poco más y no hay partido por su culpa. De entrada, les salió de cara porque el AVE justo anterior al que les traía para Granada se averió, con el consiguiente retraso. No se asusten, por cierto. La avería nada tenía que ver con poner el 4x4 en la variante de Loja, ni ayer apareció un convoy de esos de pico de pato por la estación de andaluces. Estaríamos buenos que pusieran el AVE sólo para traer a los árbitros de un partido de LEB Plata... O lo mismo es la vía para ello, ya veremos. Pero si se libraron de una, de la segunda no. El mecanismo del ascensor de su hotel dijo basta y ahí se quedaron, colgados y movilizando cielo y tierra para que les abrieran. Media hora antes del partido acabaron la odisea de llegar al Palacio. Tienen razón los que protestan por las malas comunicaciones en la provincia.

Cuando De Lucas y Torres arribaron al cubierto del Zaidín los dos equipos estaban ya más que calentados. Sonaría al menos tres veces el famoso Despacito que fomentaba las cariñosas palmaditas en el culete de los jugadores de ambos equipos para animarse, y chocaban fuerte las palmas si en la megafonía atronaban Mago de Oz o AC/DC. El baloncesto es rock and roll, está claro.

También se acordará toda su vida de su debut en Granada Jorge Lafuente. Los primeros 36 segundos de su carrera como rojiverde tuvieron de todo, desde cometer su primera falta persona, un tanto absurda (¿precipitación de intensidad al bajar de categoría?), a meter el canastón de su carrera. Agarró la pelota y desde su propia cancha la clavó en el aro contrario. El Palacio venido abajo, el banquillo en éxtasis... Y los árbitros diciendo nanai. Y con razón, ya que soltó la bola con los aros hirviendo en rojo. Por una décima de segundo no se metió al 'coviranismo' en el bolsillo en apenas medio minuto. Veni, vidi, vici. 1-0 y el domingo será otra historia. Acierten con el medio de transporte.