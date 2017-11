El Baza necesita olvidar ya su mal inicio de temporada

No termina de arrancar el Multiópticas Baza, que en la sexta jornada de Liga busca romper al fin la serie de cuatro derrotas consecutivas que acumula. El cuadro de Mariano García lleva más de un mes sin ganar y no pasa por su mejor momento en el aspecto anímico, pero en estas situaciones no hay nada mejor que una victoria para volver a creer en las posibilidades como conjunto. Los bastetanos quieren brindarle a su público la primera victoria en casa y para ello deben vencer al conjunto malagueño del Novaschool. Colista en la tabla debido, entre otras razones, a sus problemas en ataque (es el equipo que menos puntos anota) el Multiópticas se mide a un rival con un balance de dos victorias y tres derrotas que no sabe lo que vencer a domicilio.

En el conjunto malacitano destaca el veterano ala-pívot Alex Jackson, que pasa por ser el máximo anotador, segundo mejor reboteador y jugador con más valoración. Además, Anastasio Vázquez y José Antonio Berdugo comandan un conjunto que no destaca especialmente en ataque pero sí a nivel defensivo, encajando una media de casi 74 puntos, la tercera mejor defensa del grupo.