Con una bota y un calcetín

No se puede escapar. El Covirán Granada se ha ganado sobre el parqué el derecho de estar la próxima temporada en la LEB Oro. Sólo queda el 'papeleo' de dos encuentros, mera burocracia. Es cierto que las matemáticas aún no han dado su visto bueno porque la ciencia de los números siempre tiene ese afán de jorobar, así que la realidad es la que es y señala que a los de Pablo Pin les falta poner la guinda. Hay que ganar un partido de los dos que quedan sin tener pensar en los demás y todo estará hecho. Es tan claro el panorama que no se puede siquiera considerar lo contrario. Vamos, que sólo una catástrofe mayúscula nos dejaría sin baloncesto en la segunda división nacional en la campaña 2018/19. Toco madera.

Aunque quedan dos encuentros para poner colofón a la temporada regular, sin duda el partido ante Ávila era clave. Así se entendía en todo el entorno nazarí. Los jugadores respondieron en la cancha y la afición, en la grada. El encuentro ante los abulenses tuvo muchas dosis de eso que atrae a los que gustan del baloncesto: emoción, intensidad, ambiente y, sobre todo, juego, quizá de lo mejor que se ha podido ver en esta categoría que, no hay que olvidarlo, es la tercera a nivel nacional. Y por tener, tuvo su continuación ante la incertidumbre que había en el partido de La Roda, principal adversario del Covirán en la lucha por el ascenso. La derrota de los manchegos ha servido en bandeja de plata el ascenso a los de Pablo Pin.

Por tanto, el baloncesto de Granada puede vivir una fiesta este sábado. Un triunfo y LEB Oro al canto. Por tanto, ya sea con una bota o un calcetín, el sábado tiene que haber en Pamplona una fiesta 'baloncestera'.