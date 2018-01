Inexplicable. El Covirán Granada, que estaba lanzado en la competición liguera y que miraba a los demás desde esa privilegiada posición que da el liderato, va y... mete la pata -por no decir otra cosa- en la cancha del colista de la LEB Plata. La única explicación que se puede dar a la inesperada derrota es que, tanto los jugadores como los técnicos, podrían estar pensando en el viaje de vuelta antes incluso de jugar un partido que se daba por ganado. Exceso de confianza, en román paladino. Prueba de ello es que el sorprendente resultado se fraguó en un primer tiempo funesto. Y cuando los jugadores granadinos se quisieron dar cuenta... estaban condenados a remar a contracorriente para, en este caso, morir en la orilla y tirar por la borda un triunfo que debería lucir en el casillero de los nazaríes.

la historia se repite

El conjunto que dirige Pablo Pin ha vuelto a tropezar en la misma piedra con la que se estrelló el año pasado. Al igual que esta temporada, finalizó la primera vuelta como líder y al inicio de la segunda perdió partidos contra equipos que andaban hundidos en la clasificación. Esas derrotas a la postre fueron las que costaron no ascender de forma directa y tener que jugársela en un play off en el que no se supo hacer valer el factor cancha.

vender la burra

Como no podía ser de otra manera, a la conclusión del encuentro Pablo Pin explicó la derrota en una paupérrima puesta en escena en la que la defensa, el principal argumento del conjunto granadino esta temporada, adoleció de falta de intensidad por la ausencia de concentración, pero intentó suavizar su descontento por lo ocurrido en Martorell en el hecho de que su equipo está instalado en una buena dinámica. Vamos, un accidente. Pero lo que dijo no se lo creía ni el bueno del técnico granadino, ni nadie de la expedición que viajó a tierras catalanas. Fue tal el ridículo hecho por el hasta el sábado líder de la LEB Plata que de fondo se escuchó a alguien decir: "Esto no hay por donde cogerlo". Grabado está.