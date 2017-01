Las dudas aparecen en un mal momento

Este Covirán Granada de nuestras entretelas no termina de hacerla completa. Tras terminar la primera vuelta de la competición liguera como líder de la LEB Plata y garantizarse la condición de anfitrión en la final de la Copa de la categoría, va y la pifia nada más empezar la segunda parte de la liga. Además, en casa, ante un rival que sobre el papel era más débil y, lo que es peor, de forma contundente. Fue una derrota sin paliativos, de las que sacan los colores.

las consecuencias

Para empezar, la derrota cosechada ante el Alcázar conlleva la pena de la pérdida del liderato. Siempre es interesante ver la categoría desde lo más alto del 'monte'. Ahora ha cambiado la perspectiva y hay que mirar hacia arriba. Por otro lado, el partido perdido del pasado sábado se produjo justo antes de la final de la citada Copa. El Lucemtum Alicante, nuevo líder y rival de los granadinos en la final, seguro que ha tomado nota y sabe que el Palacio de Deportes no es un fortín. Claro que en el seno del club levantino también se sabe que el Covirán es capaz de lo mejor y lo peor. A las pruebas me remito.

incertidumbre

Si lo que puso el conjunto que dirige Pablo Pin sobre el tapete en su enfrentamiento ante los manchegos son dudas sobre su juego, también generó incertidumbre sobre cómo actuará el Covirán cuando lleguen los momentos de la verdad. Queda toda una segunda vuelta de competición y la parte alta de la clasificación está muy apretada, con no pocos conjuntos luchando por la ansiada primera plaza que evita la disputa de un play off por el ascenso con muchos invitados y sólo un billete con destino a la LEB Oro.

un partido

A vueltas con los partidos del sábado pasado y el del sábado que viene, hay una gran incógnita a la que ha invitado el Covirán con sus actuaciones en lo que va de Liga. Y ésta no es otra que saber cuál es el equipo que vamos a ver en cuanto el árbitro principal eche el balón al aire. Hay que insistir en que no sólo está el título en juego, sino que también una serie de 'privilegios' en los play off si no se asciende directamente a lo grande, es decir, como campeón. Hasta entonces, sólo cabe especular y ojalá salga la versión arrolladora ante el Lucentum.