Belmonte gasta sus dos primeras balasJordan Spieth se impone en el Abierto Británico

La española Mireia Belmonte gastó dos de las seis balas que tenía en este Mundial en apenas tres cuartos de hora, en los que nadó y quedó fuera en los 200 estilos y los 400 libre.

Antes de las diez y media de la mañana saltó para nadar el 200 estilos y poco después dio cuenta de los 400 libre. Ni en una prueba ni en la otra dio lo mejor de sí misma.

11oros. Katie Ledecky es ya la mujer con más títulos mundiales en la historia de la nataciónCabrera Bello fue el mejor español al acabar cuarto a siete golpes del ganador

Belmonte admitió sentirse "un poco rara" con este inicio de campeonato, pero espera salir a flote hoy, cuando tiene que afrontar las series de los 1.500.

"Será mucho mejor, porque no me he sentido nada bien", dijo una lacónica Belmonte, que no quiso extraer conclusiones de lo ocurrido: "Sólo espero que vaya bien la próxima y ya está".

En los 400 libre, Belmonte firmó un tiempo de 4.09,55, casi cuatro segundos por encima del que tenía acreditado (4.05,76). El mejor tiempo de las series de 400 fue para la estadounidense Katie Ledecky, que consiguió el récord de los Campeonatos al tocar la pared en 3.59,06.

En los 200 estilos, la primera prueba que disputó Belmonte, la nadadora de Badalona tampoco estuvo bien. Nadó en 2.13,82, casi dos segundos por encima del tiempo que traía como su mejor marca.

Las series fueron dominadas por la húngara y gran ídolo local, Kattinka Hosszú, con 2.07,49, que estuvo muy por encima del resto y consiguió la mejor marca mundial del año.

El primer español en saltar a la piscina fue el extremeño Miguel Durán, en la prueba de los 400 libre. Durán aguantó a buen nivel hasta los 350 metros, pero el último largo se le hizo eterno.

Consiguió un tiempo de 3:51.28, a cinco segundos del corte, que lo llevó al puesto 21 de los 51 participantes en esta prueba, dominada por el austriaco Felix Aubock, que sorprendió al máximo favorito, Sun Yang.

"Al principio de la carrera me encontraba bien. Después del 200 intenté apretar pero no me salió como quería", declaró Durán. "Lo he dado todo, así que estoy satisfecho", insistió Durán, quien admitió finalmente que se quedó rezagado en los últimos cincuenta metros. "Me cambiaron de entrenador a mitad de temporada. Ahora vamos a intentar hacer lo mejor lo que nos queda este campeonato", concluyó Durán.

Españoles aparte, lo más destacado de la jornada fue que la sueca Sara Sjöstrom batió el récord mundial de los 100 metros (51.71) durante el relevo 4x100 libre, en una día en que la estadounidense Katie Ledecky logró su undécimo oro en unos Mundiales, con lo que se ha convertido en la mujer con más oros de la historia de la competición.

Sjöstrom firmó el primer récord mundial en el Duna Aréna y se convirtió en la primera mujer en bajar de los 52 segundos, ya que la anterior plusmarca estaba en poder de la australiana Cate Campbell (52.06).

Sjöstrom fue una de las protagonistas y Katie Ledecky, la otra. La de Washington sumó dos medallas de oro en la primera jornada de finales (400 libre y 4x100 libre) y ya es la mujer con más oros en unos Mundiales, superando las diez que acumulaba su compatriota Missy Franklin.

Ella y el chino Sun Yang fueron los primeros campeones mundiales en Budapest, después de que el asiático se llevase con autoridad el 400 libre en la primera sesión de finales.

David Ferrer se coronó por segunda vez en el torneo de Bastad (Suecia) y con 35 años logró el título número 27 de su carrera al derrotar al ucraniano Alexandr Dolgopolov por 6-4 y 6-4. Era la primera final del de Jávea desde hace 20 meses, cuando ganó el torneo de Viena en octubre de 2015. Ferrer, quien también obtuvo en el título sueco en 2012 (perdió la final de 2011), se había clasificado para esta final tras derrotar al madrileño Fernando Verdasco.

El piloto catarí Nasser Al Attiyah se proclamó ayer vencedor de la XXXIV edición de la Baja Aragón tras imponerse en la última etapa disputada entre las localidades turolenses de Barrachina y Caudé, de 184,050 kilómetros, revalidando así el título logrado el pasado año. Acompañaron a Al Attiyah, que ya había ganado esta prueba dos veces, en el podio el argentino Orlando Terranova como segundo y el finlandés Mikko Hirvonen, tercero.

El valenciano Kim López, que ya había ganado el bronce en lanzamiento de peso, repitió tercer puesto y metal, esta vez en disco, en la última jornada del Mundial de atletismo paralímpico que se disputó hasta ayer en Londres. Kim López, que compite en la categoría F12 de discapacitados visuales, fijó su mejor marca con un lanzamiento de 44,23 metros. España concluyó el Mundial londinense con una medalla de oro, tres de plata y seis de bronce.

La tenista holandesa Kiki Bertens consiguió el cuarto título de su carrera al imponerse en la final de Gstaad (Suiza) a la jugadora estonia Anett Kontaweit por 6-4, 3-6 y 6-1. Segunda cabeza de serie del torneo helvético, Bertens, que utilizó su potente servicio como mejor arma (seis puntos directos frente a ninguno por parte de su adversaria), se había metido en la final tras la retirada de la española Sara Sorribes, quien sufrió una lesión en el codo.

El golfista estadounidense Jordan Spieth logró la victoria en la 146 edición del Abierto Británico, disputado ente el jueves y ayer domingo en el recorrido de Royal Birkdale, en la costa noroccidental de Inglaterra, para sumar su tercer título en un grande.

Spieth (-12) tropezó en los primeros compases de su última ronda, en la que llegó a ponerse por detrás de su compatriota Matt Kuchar (-9).

Cuando parecía que la jarra clarete se le iba de las manos, el joven golfista texano se repuso y metió tres prodigiosos birdies y un eagle en los últimos hoyos.

Con su victoria en el Open Británico, el joven golfista texano, ganador del Masters de Augusta y el Abierto de Estados Unidos de 2015, repite la hazaña del legendario Jack Nicklaus ganando tres de los cuatro grandes antes de los 24 años, que cumplirá la próxima semana.

El golfista grancanario Rafa Cabrera Bello terminó su participación en el Abierto Británico en el cuarto puesto de la clasificación.

"He estado luchando en un día duro y con las difíciles posiciones de bandera de un domingo", dijo Cabrera Bello, que firmó su mejor resultado de los 16 grandes y seis Open Británicos en los que ha participado.

El grancanario, que acaba de ganar su tercer torneo del circuito europeo, el Abierto de Escocia, se anotó dos rondas de 67 golpes y una última ronda de 68 para terminar con -5, a siete de Jordan Spieth (-12).

"Me he quitado la carga de no lograr muy buenos resultados en majors y de algunos años sin ganar torneos", dijo Cabrera Bello.

El golfista grancanario terminó bastante por delante de sus compatriotas Sergio García (+2), ganador del Masters de Augusta de 2017, y Jon Rahm (+3), número siete del mundo y reciente vencedor del Abierto Británico.