Berizzo inicia la dura batalla contra el cáncer

El Sevilla confirmó ayer lo que el martes por la noche era un secreto a voces y anunció que su técnico, el argentino Eduardo Berizzo, padece un cáncer de próstata que precisará tratamiento.

"Los servicios médicos del Sevilla informan de que el entrenador del primer equipo, Eduardo Berizzo, ha sido diagnosticado de un adenocarcinoma de próstata. Los exámenes futuros permitirán decidir cuál son los pasos a seguir en cuanto a su tratamiento", explicó. Y añadió: "El Sevilla quiere mostrar su máximo apoyo a su entrenador en estos momentos y le desea una pronta recuperación".

La noticia surgió tras el partido de Liga de Campeones entre Sevilla y Liverpool, finalizado con empate 3-3 después de que el equipo sevillista llegara a ir perdiendo por tres goles de diferencia. Sin embargo, no fue hasta ayer cuando el Sevilla confirmó la noticia.

Diferentes futbolistas manifestaron su emoción hacia Berizzo, de 48 años, al finalizar el choque. Conocían la noticia desde el domingo por boca del propio entrenador, a pesar de no hacerse pública entonces. "Creo que es él más importante de todos nosotros. Nos lleva por el buen camino. Es una grandísima persona. Estamos a muerte con él y él está a muerte con nosotros", manifestó Banega.

Las reacciones no se hicieron esperar ayer y, por ejemplo, fue significativo el mensaje emitido por el Betis, un club de máxima rivalidad. "¡Mucho ánimo y mucha fuerza!", deseó la entidad verdiblanca. Desde primera hora del día, las etiquetas #AguanteToto y #FuerzaBerizzo fueron trending topic en las redes sociales.

"Toda nuestra fuerza y apoyo para Berizzo. ¡Toto, enseña al mundo el significado de afouteza (espíritu)! La familia celeste está contigo. ¡Juntos derribaremos esta puerta!", deseó el Celta, anterior equipo del argentino. "Todo mi apoyo para Eduardo Berizzo en estos momentos delicados. Un compañero con carácter para ganar esta batalla y muchas más", manifestó Julen Lopetegui.

El Sevilla cerró filas en torno a su entrenador y su presidente, José Castro, manifestó ayer: "El entrenador quiere total normalidad, está trabajando, está fuerte. Está de verdad animado. Reitero que desde el club estamos con él absolutamente, volcados al cien por cien. Y no miramos otro escenario que no sea seguir contando con él". Castro dejó claro que "será algo que tendrá solución" y añadió que "lo realmente importante es saber cuál es el primer día para empezar la recuperación". "Lo sabíamos de esto hace 15 o 20 días, lo dijo a los jugadores tras el partido con el Celta. Lo que quiere el Sevilla y el propio Berizzo es intentar regresar a las rutinas. "No hablaremos más de este tema. Cuando haya algo más lo haremos con un comunicado.