La intensidad que hacía falta

Sus buenos números en su debut hicieron que gran parte de las miradas de los aficionados que se dieron cita ayer en el Palacio de Deportes estuvieran puestas en Jorge Lafuente. El nuevo jugador del Covirán, que ha encajado a la perfección en el esquema de Pablo Pin, dispuso ayer de más de 16 minutos, dos más que en la cita del pasado viernes, y es que sus condiciones y experiencia pueden venirle muy bien al cuerdo rojinegro en su busca por el ascenso a LEB Oro.

El oscense tardó en entrar en el partido. Fue a 1:08 del final del primer cuarto cuando el técnico nazarí le dio descanso a Carlos de Cobos para incorporarlo al quinteto, en el que se mantuvo al inicio del segundo parcial. El Covirán caía por ocho puntos (22-30) y hacía falta mejorar la intensidad atrás. Pin ordenó una defensa en zona donde Lafuente se mostró muy activo, punteando los lanzamientos exteriores y, sobre todo, ayudando a cerrar el rebote.

Le cuesta entrar en el partido pero cuando que apretar atrás, el técnico cuenta con élIntenta el lanzamiento en dos ocasiones, dos triples, capturando cuatro rebotes

El nuevo jugador rojinegro es muy distinto a Iván Martínez. Se quería un jugador implicado en el trabajo defensivo y ahí, el que fuera capitán hasta hace una semana del Peñas Huesca, está demostrando haberse adaptado a perfección. Se le nota que conoce el juego aunque es evidente que en ataque aún no ha asimilado todos los sistemas, lo que hace que en cancha delantera sea algo tímido. De hecho, en los casi seis minutos que estuvo en pista en la primera mitad (5:55), no intentó ningún lanzamiento, ni tampoco capturó ningún rebote ni asistió, pero hizo un trabajo oscuro que los entrenadores suelen valorar mucho. Es evidente que no va a ser un jugador que marque las diferencias en ataque pero en los equipos se requieren de jugadores que aporten otras cosas, una labor oscura que a veces pasa desapercibida para el público pero que es muy valorada internamente.

Esto hizo que ante la desventaja en el marcador de once puntos al descanso, Pin le diera la responsabilidad de salir de inicio en el tercer parcial con una misión clara: defender a Mutakabbir, autor de diez puntos al descanso y el principal generador de peligro de los vascos junto a Cadot. Y en ese momento se pudo ver la mejor versión del '15' rojinegro. Su intensidad defensiva, junto al resto de componentes, permitió acercarse a cinco puntos. Con confianza, se atrevió a lanzar y anotó un triple que levantó al Palacio (47-55). Su personalidad la dejó patente levantando al público con gestos de ánimo, que le correspondió cuando el alero no dio por perdido un rebote ofensivo ante Cadot, logrando recuperar el balón para su equipo al que sumó otra captura en pista propia. Sin embargo, en este cuarto sus ganas le impidieron jugar más debido a que en apenas 34 segundos cometió tres faltas personales consecutivas que lo mandaron al banquillo a 3: 27 de que concluyera el cuarto.

Ya no volvió a entrar hasta que restaban 3:59 para la conclusión con nueve puntos de desventaja. Había que apretar atrás si se quería tener opciones para lograr el 2-0 en la eliminatoria. Lo primero que hizo fue capturar un rebote defensivo pero en la siguiente acción cometió su cuarta falta, esta vez en ataque, tras intentar capturar un rechace, acción muy dudosa que el propio jugador no entendió.

A continuación, punteó un lanzamiento de Cadot que casi no tocó aro gracias a su esfuerzo por llegar tras zafarse de un bloqueo. Acción que completó con un rebote defensivo para iniciar un contraataque que pudo ser su gran momento desde que lleva en la ciudad. Lanzó un triple a 1:40 final que podía haber acercado a su equipo a tres puntos pero dudó y no anotó. Sin embargo, se resarció al asistir a Tyran De Lattibeaudiere a 1:08 del final del choque que situó al Covirán a tiro de triple de empatar el partido. Fue su última aportación positiva, que al igual que sus compañeros y cuerpo técnico, acabó indignado con la actuación arbitral. Y así lo demostró cuando a la salida de la instalación del Zaidín los aficionados lo pararon. Ha venido a ayudar y hasta el momento lo está haciendo. Es la intensidad que faltaba.