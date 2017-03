Blandos y bloqueados

La de ayer era una de esas citas en las que no se podía fallar…pero se hizo. Un pinchazo ante Morón que hace que esta tarde Sammic tenga la oportunidad de dar un golpe en la mesa si gana al Zornotza, lo que alejaría mucho al Covirán del objetivo del ascenso directo a LEB Oro, una meta que todo al que acude al Palacio parece tener en su mente menos los dirigentes y el cuerpo técnico por aquello de quitarse presión. Se cayó y además con rotundidad, sin excusas y cuajando una actuación que por momentos fue desastrosa.

Arrancó el choque con mucha precipitación en ataque por parte de ambos equipos. El dominio del rebote era rojinegro, en especial por parte de Tyran De Lattibeaudiere que le dio en ataque segundas opciones a sus compañeros pese a sus cuatro pérdidas. Sin embargo, el paupérrimo porcentaje en triples y los errores en los lanzamientos de tiros libres impidieron al Covirán dominar en el electrónico. Uno de los objetivos era frenar la aportación ofensiva de Alo Marín, máximo anotador de los sevillanos. Y se logró en los primeros diez minutos en los que los de Rafa Rufián se repartieron la responsabilidad en ataque con una muy buena circulación de balón.

Pero los locales cuando se encuentran más cómodos es corriendo pues en ataque estático les cuesta más. Así, empataron el choque a 11 gracias a dos penetraciones con falta de Adrian Bowie, pero Leo Cizmic impidió que los de Pin se pusieran por delante. El joven alero croata de 17 años, cedido por el Real Betis Energía Plus, anotó dos triples seguidos que obligaron a Pin a parar el partido a 1:38 del final del primer acto con seis arriba Morón (11-17). El tiro exterior no funcionaba y sólo a base de arreones de casta de Corts e Iván Martínez se acercó al Covirán en el marcador al término del primer parcial, que concluyó con un pobre 16-17. Había que mejorar mucho para llevarse el duelo pero como ese primer cuarto se han visto muchos en el Palacio esta temporada.

Los diez minutos siguientes arrancaron con el regreso de Germán Martínez a la cancha, olvidado en el filial. La ausencia de Carlos de Cobos obligó a Pin a tener que emplear de base al capitán Pablo García para darle descanso a Corts. Pero ni con 'Pati' García, Germán e Iván en el perímetro se mejoró. Es más, en dos minutos y tres segundos, Morón le endosó un parcial de 2-9 con Chagoyen y Gutiérrez como protagonistas que obligó de nuevo a Pin a pedir tiempo muerto (18-26).

La defensa sevillana subió un punto su intensidad y pese a los continuos intentos desde el banquillo con cambios constantes (hasta uno cuádruple realizó Pin), el acierto en el triple de los visitantes les distanció en el marcador doce arriba (20-32). Renta que llegó a ser de quince. Todo lo que no habían anotado en el primer cuarto lo hicieron ambos equipos en el segundo. A Morón le entraba todo y pese a los cambios de defensa de los locales, con zona 3-2 incluida, los de Rufián estaban mucho más metidos, llegando a tener una renta de 17 puntos tras cinco puntos consecutivos de José Alberto Jiménez (32-49). Las caras en el banquillo rojinegro, sin soluciones, indicaban el momento que estaba pasando el Covirán, que se fue al descanso quince abajo (36-51) pero con unas malísimas sensaciones. Que uno de los mejores equipos de la categoría en defensa encaje en casa más de 50 puntos en 20 minutos dice mucho del rendimiento de uno y otro equipo tras los dos primeros parciales.

Con un 61,9% en tiros de dos y un 57,1% en triples, muy bien tendría que hacerlo Morón para mejorar unos números de otra categoría. Se esperaba ya no sólo un descenso en el acierto de los visitantes tras el receso, sino también que el Covirán 'agachara el culo' atrás. Sólo así habría opciones de remontar en la segunda parte. Eso, y que las 'vacas sagradas' de la plantilla granadina aparecieran por fin. Algo que únicamente hizo De Lattibeaudiere y Carlos Corts en los primeros 20 minutos.

Y no sólo no se mejoró sino que el Aceitunas Fragata fue aumentando su ventaja por momentos. Hasta 20 abajo fueron perdiendo los locales cuando en el Palacio se escuchaba el 'Sí se puede', pero no por parte de la afición granadina sino de la sevillana que no se creía lo que estaba viendo. Pin y los suyos no eran capaces de frenar la sangría atrás mientras que en ataque cada uno hacía la guerra por su cuenta. Leo Cizmic hacía lo que quería y con dos nuevos triples le dio a su equipo su mayor renta hasta el momento: 24 puntos de ventaja, que fue la misma con la que se llegó al término del tercer cuarto (53-77).

Bloqueados en la cancha y en el banquillo, y más tras una falta antideportiva no señalada a los locales muy similar a la que anteriormente sí indicaron los colegiados y que le costó una técnica a Pin, la realidad es que no se supo cómo hincarle el diente a su rival. El técnico hizo una 'Valdeolmillada' esto es, tratar de cambiar el ritmo al partido y con ello calentar a la grada. Pero no surtió efecto. Sólo quedaba confiar en la magia del Palacio para lograr una remontada milagrosa en el último cuarto.

Pero la rémora era demasiada. Con realizar ataques largos Morón tenía el partido en su bolsillo. El acierto en el tiro siguió siendo el mismo, o sea, pésimo, por lo que se terminó recortando la distancia pero únicamente para maquillar el marcador.

Ahora queda confiar en el carácter de este equipo en los momentos difíciles y la primera cita será dentro de siete días en Alicante. Si Sammic gana hoy ya no se dependerá de sí mismo para lograr el ascenso directo y eso, en un equipo con un calendario tan propicio dice mucho de la oportunidad perdida ayer. El peor día para fallar.