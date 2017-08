Bolt cree en él

El jamaicano Usain Bolt aseguró en una rueda de prensa en Londres que está "al cien por cien" de sus posibilidades de cara a los próximos Mundiales de Atletismo que se celebrarán en la capital británica desde el próximo viernes hasta el día 13.

En lo que va de la temporada, Bolt sólo bajó los 10 segundos en una ocasión, en la reunión de la Liga de Diamante de Mónaco, donde ganó con un tiempo de 9,95. Esa marca lo coloca con el cuarto registro de 2017, a 13 centésimas del estadounidense Christian Coleman, el atleta más veloz del año.

2008Pekín. El oro logrado aquel año en la prueba olímpica de 200 es su mejor recuerdo como atleta

"Si no esperara hacer un buen papel no competiría", afirmó el velocista, de 30 años, que participará únicamente en la prueba de 100 metros y en el relevo 4x100 en su última cita antes de su anunciada retirada, a la que llega "motivado". A diferencia de anteriores ocasiones, Bolt no competirá en la prueba de 200 metros lisos.

"Me parece genial ser tú el que decides que te retiras y que no sea el deporte quien te retire a ti, porque quiere decir que te sientes satisfecho con lo que has hecho", proclamó Bolt sobre su adiós a los hectómetros.

El deportista reconoció que se siente "cómodo" cuando se refieren a él como "una leyenda", aunque matizó que cuando se lo llamaban tras sus primeras victorias pensaba: "Sólo estoy empezando".

El jamaicano, que ostenta la plusmarca del mundo en los 100 metros (9,58) y en los 200 (19,19), explicó que todos los años encuentra "nuevas motivaciones porque adora la competición". "Todo el mundo que me conoce lo sabe y cada nueva temporada busco esa motivación, pienso en mi legado y en cómo quiero que se me recuerde", dijo.

Bolt hizo un repaso de toda su carrera y reveló que, de sus 147 victorias desde 2002, la que recuerda con mayor cariño es en la que se proclamó campeón olímpico de 200 metros lisos en los Juegos de Pekín de 2008.

"Nunca creí que lo lograría, cumplí mi sueño de convertirme en campeón olímpico de 200 metros. Estaba tan contento que no sabía ni cómo celebrarlo", declaró el velocista de Jamaica.

Bolt completó aquella carrera en 19,30 segundos, dos centésimas menos de la plusmarca que doce años antes había establecido en Sevilla el estadounidense Michael Johnson y once centésimas más que su propio récord (19,19), que logró un año después en el Mundial de atletismo celebrado en Berlín en 2009.

Otro de los momentos más dulces de su carrera, según recordó Bolt, fue la primera vez que corrió representando a su país, Jamaica. "Tenía 13 ó 14 años y estaba súper emocionado. Sobre todo por viajar, porque antes no había tenido la oportunidad de hacerlo mucho", explicó.

"Mis padres siempre me han motivado mucho y, desde niño, me empujaron a dar lo mejor de mi", señaló sobre sus progenitores, quienes fueron los encargados al final del acto -organizado por la marca deportiva del que es imagen, Puma- de entregarle las zapatillas con las que correrá su última carrera.

Además de sus padres, a través de un vídeo, personajes conocidos de todos los ámbitos, como la modelo Cara Delevingne y el actor Samuel L. Jackson, le desearon suerte para su última carrera, la final de 100 metros lisos que se disputará el próximo sábado en el Estadio Olímpico de Londres, sede principal de los Juegos Olímpicos de 2012.