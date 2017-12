'Borto' tapa la laguna"Tomamos buenas decisiones"

Hay momentos a lo largo de una temporada en los que un choque determinado supone un punto de inflexión en la trayectoria de un equipo. Ese pudo llegar en Albacete hace tres semanas para el Covirán, pero la victoria de ayer en una las canchas más complicadas de la categoría es un salto de calidad para los de Pablo Pin. Los rojinegros se llevaron el triunfo en Cambados en un encuentro con un enorme primer cuarto y en el que tuvo que sufrir y tirar de su mejor argumento este curso, la defensa, para sumar su octavo triunfo.

Poco hacía entrever al término de los diez primeros minutos de partido que el Covirán iba a pasarlo tan mal en los siguientes tres cuartos. Sobre todo por el excelente nivel mostrado por los de Pin en todas las facetas del juego. Dominadores del rebote, con una defensa casi perfecta y un extraordinario porcentaje en tiros de dos (66,7%), los nazaríes dominaron con solvencia en el arranque del encuentro. El trabajo en la pintura de Devin Wright, auténtico dominador de la zona en este periodo, y las ayudas atrás permitieron mandar en el electrónico desde el inicio. Devin, Alo Marín y Bortolussi se bastaron para doblar a su rival (7-14), que no encontraba el camino hacia el aro visitante al cerrar los visitantes todas las líneas de pase. La intensidad de los granadinos en cancha propia era tal, que terminaron los diez primeros minutos con 9 puntos en contra, por los 26 del Covirán.

Hasta siete jugadores anotaron en unos primeros diez minutos que el técnico rojinegro a buen seguro guardará para enseñárselo a sus pupilos a lo largo de la temporada como ejemplo de cómo se tiene que jugar. Incluso Alberto Pérez se permitió el lujo que anotar un triple aunque fue Ferrán Torres el que, en la última acción, dio la máxima ventaja.

Precisamente el canterano, que está aprovechando los minutos con los que está contando, inauguró el segundo parcial con otro lanzamiento desde más allá de 6,75 que otorgó una renta de 20 puntos, la máxima que tuvo. Todo hacía presagiar que el Covirán tenía encarrilado el duelo pero nada más lejos de la realidad. Los gallegos, que no estaban nada acertados, despertaron y de qué manera. Viendo los problemas que tenían para anotar de dos y sobre todo en la zona, los de Chiqui Barrios optaron por jugar muy abiertos y fue entonces cuando apareció la figura de Will Saunders, que con tres triples seguidos más los dos de Martín Bello y Samu Barros, recortaron distancias. Pero los de Pin no se desesperaron y aunque tuvieron menos acierto que en los primeros diez minutos, siguieron porfiando por dentro con De Cobos haciendo mucho daño con sus penetraciones.

Sin embargo, de tres en tres los de O Pombal se acercaron en el marcador (anotaron seis triples en este cuarto) en los mejores minutos de Juan Orellano, que asumió la responsabilidad en ataque en los minutos finales. Con ocho arriba se llegó al descanso gracias a la aportación de todos y cada uno de los jugadores que el técnico granadino puso en cancha pues de los once que jugaron, únicamente Corts e Iriarte, que volvió a jugar, se quedaron sin anotar.

El choque había cambiado y así quedó demostrado tras el paso por vestuarios. Con un ataque más ordenado, el cuadro de Cambados le endosó a su rival un parcial de 11-2 en el arranque del tercer cuarto que volteó el marcador, logrando los de Barrios ponerse por delante por primera vez en el encuentro (45-46). Apenas habían transcurrido tres minutos y medio y todo lo conseguido en la primera mitad quedaba en nada.

El parcial llegó a ser de 16-2, lo que obligó a Pin a parar el choque. Bortolussi cortó la sangría pero los gallegos estaban lanzados gracias a la dupla Saunders-Orellano, que llegaron a tener ocho puntos de renta (55-47). Pero 'Borto' no estaba para bromas. El ala-pívot argentino asumió galones y tiró del carro cuando su equipo más lo necesitaba, jugando de cara ante Saunders. Eso animó a sus compañeros que, gracias a un triple de Eloy Almazán y cuatro tiros libres consecutivos, lograron empatar el partido (57-57). Resultado con el que se llegó al parcial definitivo.

Fueron en los últimos diez minutos en los que el Covirán demostró la personalidad que tiene, pero también las lagunas que en ocasiones le hacen sufrir más de la cuenta. Un parcial de 0-8 pareció dejar encarrilado el duelo. Pocos creían en O Pombal que Cambados reaccionaría. Sobre todo tras estar más de cuatro minutos sin anotar hasta que Karamo Jarawa encestó de dos. Para los locales sólo había una opción y esa era volver a tener el acierto del segundo cuarto en el tiro exterior. Así lo intentaron y les salió bien, pues dos triples consecutivos de Pablo Villarejo y Saunders, éste último desde su casa y con un defensor encima, volvió a voltear el marcador (66-65).

Únicamente había un camino para ganar y ese era la defensa. Los de Pin subieron un punto de intensidad su trabajo atrás y, pese a contar con buenas opciones de tiro, en concreto dos triples de De Cobos y Eloy liberados que no entraron, no se desesperaron. Tuvo que ser de nuevo Bortolussi el que, como ocurriera en el anterior cuarto, asumiera el liderazgo en ataque. Una canasta suya a 39 segundos del final volvió a dar ventaja al Covirán, que llegó a la recta final con posibilidad de hacer falta al no estar en bonus. Fueron dos tiros libres de Eloy Almazán tras la quinta de Orellano los que finiquitaron el choque. Y eso que todo parecía que no se iba a sufrir tanto. Pero los triunfos así saben mejor y demuestran que sólo a base de regularidad se ascenderá.

Por lo pronto, los rojinegros siguen líderes empatados con Hospitalet y Albacete. Quedan cuatro jornadas para determinar qué dos equipos jugarán la Copa LEB Plata y los de Pin están muy bien colocados tras solventar una de las salidas más complicadas del curso gracias, entre otros, a 'Borto'. El argentino marcó el camino en tierra gallegas.

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Will Saunders 36:16 21 2/7 5/7 2/3 8 1 21

Joaquín Reyes 12:08 6 3/4 0/1 0/0 1 0 3

Yago Estévez 10:53 2 1/3 0/0 0/0 4 0 2

Martín Bello7:46 3 0/1 1/3 0/0 2 0 0

Samuel Barros 23:47 5 1/3 1/5 0/0 1 1 -1

Carlos Poyatos 7:28 0 0/0 0/0 0/0 1 0 3

Karamo Jarawa 34:37 6 2/6 0/0 2/2 7 2 11

Pablo Villarejo 31:29 14 2/4 3/7 1/2 1 2 6

Juan Orellano35:36 9 3/5 1/3 0/0 4 4 7

Equipo

TOTAL 200 66 14/33 11/26 5/7 29 10 52

El técnico del Covirán Granada se mostró muy satisfecho con sus jugadores al término del choque pese a pasar de ir ganando de 20 puntos a llegar a perder de ocho. Para Pin, ante Cambados, "empezamos muy bien con un parcial 9-26 pero una vez que hemos sacado una ventaja tan grande nos hemos desactivado un poco, permitiendo situaciones ofensivas de ellos con canastas fáciles que habitualmente nos suelen hacer mucho daño. Ahí hemos empezado a perder el control del partido, no pudiendo jugar con velocidad".

El técnico rojinegro consideró que el choque se decidió en los últimos minutos "gracias al saber estar de nuestros jugadores y a la capacidad de saber sufrir. Creo que ello ha sido clave. A nivel físico hemos realizado un esfuerzo muy intenso durante los 40 minutos, llegando mucho más frescos que Cambados y creo que eso se ha notado en la toma de decisiones. Ahí hemos estado mejor".

El preparador granadino indicó que "para nosotros era fundamental mantenernos en el partido cuando ellos han remontado. Habían subido mucho el nivel tanto de intensidad como de contacto y el ser capaces de no desesperarnos y mantener la concentración nos ha permitido ganar". Como conclusión, Pin apuntó que "sin duda es de los partidos que a un equipo le hacen crecer y ser mejor. En ese sentido estoy bastante contento con mis jugadores, sobre todo porque hemos tomado buenas decisiones en los minutos finales que creo que ha sido la clave de la victoria".

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Eloy Almazán23:45 14 3/6 1/3 5/6 5 0 15

Carlos Corts 16:28 2 1/2 0/2 0/0 2 1 0

Alberto Pérez 4:04 6 0/1 2/2 0/0 0 0 5

A. Bortolussi 28:02 11 4/8 1/2 0/0 2 2 9

Germán Martínez11:05 1 0/1 0/2 1/2 1 1 2

Manu Rodríguez 23:55 6 2/4 0/5 2/2 5 1 10

Devin Wright 18:21 10 5/8 0/0 0/0 5 0 10

Alo Marín 21:25 7 2/3 1/3 0/0 3 2 9

Ferrán Torres 21:29 7 3/7 0/0 1/2 3 0 4

David Iriarte 7:54 1 0/1 0/0 1/2 3 0 2

Carlos De Cobos 23:32 4 2/2 0/1 0/0 2 3 9

Equipo

TOTAL 200 69 22/43 5/20 10/14 31 10 75

