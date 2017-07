Bortolussi, uno más para Pablo Pin

Por otra parte, el que no renovará es Iván Martínez. El escolta no continuará la temporada que viene en el Covirán Granada. El pucelano tan sólo ha disputado 28 de los 67 partidos de su equipo a lo largo de las dos campañas que ha vestido la elástica rojinegra. Las lesiones han lastrado el nivel del jugador.

Bortolussi fue uno de los jugadores más importantes en la pizarra del entrenador granadino. El argentino disputó los 39 partidos que jugó el Covirán Granada y, aunque en muchos de ellos no salió en el quinteto titular, dejó una gran sensación sobre la pista. El rojinegro, que llegó procedente del Tau Castellón de LEB Oro, fue una de las referencias interiores del juego nazarí. El rojinegro compartió zona con Jesús Fernández, Cristian Uta, Tyran De Lattibeaudiere y Eduardo Pérez. De todos ellos, el canterano del Unicaja de Málaga puede ser el único que siga. La retirada del americano de Villena y la difícil continuidad del jamaicano, el rumano y el granadino pueden provocar una revolución en el juego interior de Pablo Pin.

Ferrán Torres puede ser el próximo en llegar

La plantilla del Covirán Granada puede sufrir modificaciones en las próximas horas. El Diario de Tarragona publicó ayer que Ferrán Torres jugará a las órdenes de Pablo Pin la temporada que viene. A pesar de ello, el club no ha confirmado nada al respecto. El jugador, que se desenvuelve en la posición de pívot, llegaría procedente del CB Tarragona, equipo en el que ha jugado las últimas once temporadas y ha acumalado más de 200 partidos a su espalda. El catalán sería la quinta pieza del equipo de Pablo Pin y se uniría a Alejandro Bortolussi en el juego interior. Torres en un jugador consolidado en LEB Plata, categoría en la que ha estado cuatro años. El pívot fue el referente interior del equipo de Berni Álvarez la temporada pasada. Jugó todos los partidos de liga regular, anotó 12,5 puntos y capturó 9 rebotes en 29 minutos de media. Además, sumó 16,4 de valoración cada fin de semana. El punto débil del interior estaría en el tiro libre, desde donde su porcentaje no alcanza el 60% de acierto.