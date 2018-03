Brachi levanta un oro histórico

El plan estaba trazado. La estratagema se basaba en comenzar con fuerza para menoscabar los ánimos de los rivales. Y funcionó. Y tanto que funcionó. A punto de dar comienzo la competición de dos tiempos, los entrenadores de los diferentes halterófilos eran un manojo de nervios. De un peso pasaban a otro, mientras los jueces hacían aspavientos de incredulidad. Brachi, entretanto, iba a lo suyo. Al equipo español se bastaba con igualar el peso que levantara el italiano, segundo hasta ese momento. El oro era lo que estaba en juego, no los récords.

Porque para ganar campeonatos no sólo basta la fuerza. En este caso, fue esencial definir y llevar a cabo una estrategia que culminara con la brillante medalla de oro europea, primera presea que se cuelga un levantador español en toda la historia de la competición continental. Para ello, Brachi necesitó levantar más peso que nadie (116 kilos) en la prueba de arrancada. La marca fue clave, ya que su principal contrincante, Mirco Scarantino, pudo sólo con 115 kilos. Fue el kilo adicional que a la postre le otorgó la primera posición en la prueba. El resto de competidores -el rumano Ilie Ciotoiu, bronce, o el georgiano Goderdzi Berdelidze, cuarto en el total olímpico- se habían quedado demasiado alejados y necesitaban una levantada de muchos kilos en la prueba de dos tiempos para alcanzar al español y al italiano.

Josué Brachi "Hemos jugado muy bien nuestras cartas"

Josué Brachi estaba eufórico tras su doble título. "Hemos hecho historia. Estoy muy contento y muy agradecido a mis entrenadores. Ha sido una competición bastante rara, pero es verdad que hacía falta más estrategia. Hemos jugado muy bien nuestras cartas para salir vencedores", analizó el sevillano antes de explicar su estrategia: "Salimos a lo que teníamos que salir para asustar a los rivales. He hecho 38 y 41, creíamos que lo podíamos dar, pero la verdad es que no me encontraba muy bien en los dos tiempos, pero hemos conseguido por lo menos ese Campeonato de Europa".