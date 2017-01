Tras el subidón, un inoportuno bajón

El Covirán Granada acabó la primera vuelta de la LEB Plata con la moral por las nubes tras certificarse el liderato en la tabla y, por ende, la condición de anfitrión en la final de la Copa de la categoría, cuyo título tiene más beneficio que el mero hecho de poner un trofeo en la vitrina. No obstante, nada mejor y más rápido que lograr el ascenso, objetivo del club, que volviendo a repetir en la segunda vuelta lo hecho en la primera.

otra ocasión perdida

La derrota del sábado no es comparable a la cosechada en la primera vuelta ante dos equipos que entonces eran colistas. Ávila está arriba en la tabla y, además, jugaba en casa. Aún así, el Covirán tuvo sus opciones, no las aprovechó y se le atragantó una vez más un final apretado. Una pena la derrota por sólo un punto, pero el triunfo habría dejado a los de Pin líderes en solitario. Un detalle que duele más si cabe si se recuerda esos dos mentados encuentros perdidos. Se están dejando escapar demasiadas ocasiones y todos esperamos que no haya que acordarse de ellas a final de la campaña.

volver al buen camino

Hay que retomar el pulso a la competición, pues se entra en el tramo en el que los errores se pueden pagar caro si lo que se pretende es sellar el ascenso a la LEB. Además, en el horizonte cercano, la final de la Copa ante un Lucentum que ya se ha reforzado para intentar lograr el mismo objetivo que persiguen los de Pin. Será un bonito duelo.