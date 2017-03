Buena bajada de Martín Romero y desafortunada caída de Marina Terrón

Suerte dispar para los dos representantes granadinos en la prueba de baches que se celebró ayer en La Visera. Mientras que Martín Romero completó un buen ejercicio que, sin embargo, no le valió para clasificarse directamente o vía repesca a la final; Marina Terrón fue descalificada tras un fallo en el segundo salto que le costó una caída. Afortunadamente no pasó de ahí. La rider del Club Caja Rural pudo levantarse sin mayores consecuencias y está en perfectas condiciones para tomar parte en la prueba de baches paralelos de hoy.

"Me estaba gustando mi bajada, pero he tenido un fallo en el segundo salto que me ha dejado fuera", confesó Terrón, quien no obstante aseguró estar "muy contenta, más que nada por la experiencia que estoy viviendo y porque mañana (por hoy) tengo que estar con ánimo para los duales". La rider reconoció sentirse muy lejos de las grandes favoritas, de las que dijo "no son riales para mí porque tienen demasiado nivel", al tiempo que señaló a la gala Perrine Laffont como una de sus deportistas favoritas. La granadina también admitió encontrarse muy feliz por el hecho de competir en su tierra. "Te quita presión porque es una pista que conocemos", comentó.

Mejor valoración pudo hacer de su participación Martín Romero, puesto 41. No pudo clasificarse para la repesca, pero aun así, el granadino aseguró estar "muy contento". "El rodeo de arriba tengo que verlo en vídeo porque es un truco más complicado de notarte y luego el backflip ha sido bastante amplio. Estoy súper orgulloso", resumió. El rider de 18 años del Caja Rural intercambió con este periódico impresiones previas a la manga inicial. "La pista siempre empeora y se rompe un poco más cuando bajan los corredores antes que tú", adelantó antes de aclarar que "nuestro objetivo es hacer una buena bajada" después de sus problemas de hombro.