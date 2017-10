Buena imagen pero mal resultado

El Extremadura sigue haciendo del Francisco de la Hera un auténtico fortín y sumó en Almendralejo su cuarta victoria consecutiva de la temporada como local. Pese al buen partido del Granada B, el filial rojiblanco -ayer de verde- se marchó de vacío víctima de la pegada de un equipo que ya está en puestos de play off, su verdadero objetivo este año.

Salió más conectado al partido el Granada B, que punzaba el área extremeña con balones colgados a los desmarques de Casi y David Grande. La salida de balón desde atrás del filial, estirando el campo a lo ancho, hizo daño al Extremadura, que tuvo que sufrir constantemente centros laterales. Sin embargo, en la faceta rematadora, los pequeños granadinos no anduvieron finos y Pardo y Borja se merendaron por arriba a los delanteros.

Cuando mejor estaba el Granada B encajó el tanto de la derrota en un saque de esquina

Cuando mejor y más se asentaba el Granada B sobre el verde de Almendralejo llegó el gol del Extremadura. Córner botado desde la derecha por Kike Márquez y espectacular remate de Pardo, marcando los tiempos y picando abajo la pelota, donde duele. Imposible para Aarón.

El gol penalizó mucho el buen partido que estaba desarrollando el Granada B, que no se descompuso y prosiguió su guión de partido. La posesión fue claramente para el filial, pero muy lejos del área del Extremadura. No sufrió por ello el cuadro azulgrana, que estaba cómodo sin pelota y esperaba su oportunidad a la contra. En una jugada de fuerza, Zarfino pudo poner tierra de por medio, pero su disparo escorado se estrelló en la cruceta. Antes de todo eso, Manu García había sacado una buena mano a un remate in extremis de Casi, mientras que David Grande había perdonado de cabeza un buen centro desde la banda izquierda.

Tras el descanso, el Granada continuó amasando la pelota y generando posesiones largas, pero el Extremadura le perdonó la vida en un torbellino de oportunidades que duró diez minutos. Las más claras, para Zarfino y Willy. El uruguayo se resbaló en boca de gol con todo a su favor cuando tenía a Aarón solo delante de la portería. Y luego perdonó Willy, cuyo remate abajo lo sacó un defensa del Granada bajo palos.

El partido se encaminó a los minutos de la verdad y Morilla zarandeó el banco, donde encontró a Jean Carlos e Isi para darle más velocidad a la creación de oportunidades. Lo consiguió, pero no mejoró en el remate y al Granada B le faltó esa clara ocasión de gol para poder llevarse un punto.

Primera derrota del Granada B lejos de su feudo, después de haber cosechado como visitante dos victorias y un empate.

Manu García H

Aitor HHH

Borja H

Pardo HHH

Candelas HHH

Fran Miranda HH

Zarfino HH

Valverde H

M. Cordero, 59' H

Kike Márquez HHH

Javi Pérez, 89' H

Jairo HH

Álex Barrera, 81' H

Willy H

Aarón HH

Fran Serrano HH

Torres HH

González HH

Pablo HH

Eliseo H

Víctor Morillo, 80' H

Juancho H

Carlos Neva H

Jean Carlos, 67' H

Casi H

Isi, 67' HH

David Grande HH

Castellano HHH