Buenas sensaciones en el entreno previo al gran día de Josito

No pasa nada. El big air es el punto fuerte del rider granadino, que ayer arrojó buenas sensaciones en los entrenamientos oficiales previos a la prueba. Los ensayos llegaban marcados por la alta probabilidad de ventisca y nieve sobre la pista, aunque lo que terminó brillando fue nuevamente un sol de justicia. Seguramente por ese mismo motivo esté motivada la decisión de la organización de pasar la ronda clasificatoria a la mañana en lugar de por la tarde, como estaba previsto en un pricipio.

Josito completó una buena sesión en la que consiguió planchar todos sus trucos salvo los dos triples que intentó. Una maniobra similar será la que tenga que emplear el que es una de las principales opciones de medalla de la delegación española para convencer a los jueces de que tiene que estar en la final del viernes. Hay esperanzas de que así será. No en vano, en el entorno del granadino confía en que pueda ejecutar los trucos que, aseguran, tiene en mente; lo que le colocaría en la rampa de salida de la lucha por las medallas.

Al término de los entrenamientos, el rider local compareció ante los medios junto con los catalanes Aleix López, María Hidalgo y Queralt Castellet; que también toman parte en la clasificatoria de hoy. Aragón se mostró positivo, subrayando que "los entrenamientos han sido bastante buenos y productivos". "He probado algún truco nuevo y, aunque sin éxito de plancharlo, creo que para mañana (por hoy) ya voy a poder sacarlo", confesó. Preguntado por la opción de arriesgar con un triple, el granadino valoró que "es un truco bastante complejo que en Copa del Mundo lo tira bastante gente, pero no sabría decirte si será suficiente para entrar en la final porque depende del grab, la planchada o la armonía. Mañana me veo segurísimo, y voy a soñar con ello". "Tengo confianza: esta temporada no hemos entrenado mucho por la competición y los trucos se han oxidado un poco", finalizó.