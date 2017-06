Qué Bueno es ganar en casa

A Paco Sánchez Vargas le debe enorgullecer, y mucho, ver cómo el meeting de atletismo que lleva su nombre va dando año tras años pasos agigantados para convertirse en una prueba marcada en rojo en el calendario de todo atleta que se precie. Se le nota en las distancias cortas. Y no es para menos. Tres ediciones, con la que ayer se completó en el Estadio de la Juventud, suma esta cita de reciente creación que trata de homenajear a quien ha sido uno de los mejores, si no el mejor, atleta granadino de todos los tiempos. El nivel va in crescendo y se refleja muy bien en el hecho de que, en este curso, la prueba haya contado con varios primeros espadas nacionales tales como Borja Vivas, Sebastián Martos, Cristina Lara; o los granadinos Arián Olmos, Laura Bueno, Dani Rodríguez e Ignacio Fontes.

Y es que el encuentro reunió a lo más granado del rey de los deportes español en una tarde soleada y con viento favorable. Ideal para ver imágenes de todo tipo. Desde llantos hasta gritos secos de euforia pasando por abandonos -voluntarios o forzados- que hicieron las delicias de los varios centenares de aficionados a este deporte que decidieron romper con la rutina del domingo para estar en la grada de una instalación que, también a ritmo lento pero constante, va recuperando algo del esplendor que otrora tuvo.

Los también locales Olmos, Fontes, Djellal y Rodríguez también consiguieron medallas

No hubo demasiadas sorpresas y, salvo excepciones, en casi todos los casos venció la lógica. Se cumplió pues la expectativa tanto en el organizativo como en lo deportivo. Caben destacar las 12 pruebas masculinas, las 10 femeninas y las seis, tres de cada una, desarrolladas en las categorías alevín, infantil y cadete; con un total de 468 atletas: 212 mujeres y 251 hombres. Y en casi todas con representación granadina dispuesta a presentar batalla, cuando no directamente a dejar el triunfo en casa.

Reseñable fue el papel de Laura Bueno. La granadina del Valencia Sports, que llegaba a la Juventud con la vitola de ser vigente campeona de España absoluta en 400 lisos, no defraudó en su prueba fetiche. Se impuso con claridad y, además, hizo su mejor marca de la temporada después de parar el crono en 53 segundos y 37 décimas en la final B de esta durísima prueba atlética.

Suerte dispar corrió Arián Olmos. Si bien sí que consiguió colgarse el bronce en la prueba de 200 metros lisos, en la de 100 se quedó fuera del podio pese a hacer una buena semifinal. El del Playas de Castellón, equipo que reúne a un nutrido grupo de granadinos, entró cuarto en la final de la categoría reina con un tiempo de 10.63, a cuatro décimas del malagueño Javier Troyano. Sí que se llevó la presea en los 200, al parar el reloj en 21.48.

Mejor le fueron las cosas al también granadino del Playas de Castellón Dani Rodríguez; quien tanto en 100 como en 200 se colgó un metal. En la primera con una marca de 10.55, a 11 décimas Azedinne Maadi (10.44). Aún mejor le fueron las cosas en la 200, donde se llevó el oro de la Final C merced a una gran marca de 21.22.

Los 800 metros también dejaron buen sabor de boca entre el público asistente al Estadio de La Juventud. Fue en esa distancia en la que también brillaron los granadinos Ignacio Fontes y Ben Amar Djellal Hammadi; ambos también del Playas de Castellón. El primero es otra de las grandes realidades del atletismo granadino y no quiso faltar a la cita con su ciudad. En la final B de 800 paró el crono en un nada despreciable tiempo de 1:50.04. A dos segundos y ocho décimas entró Ben Amar, que se colgó la plata. Especialmente emotivas fueron las puestas de largo de Javier y Pablo Vargas, hijos del gran homenajeado y flamante diploma olímpico en 3.000 metros en los Juegos Olímpicos de Moscú.

Mención especial merece también la atleta del FC Barcelona Cristina Lara, campeona de España de 60 metros lisos, que se alzó con el oro tanto en 100 (11.61) como en 200 (23.78). En ambas le siguió otra de las grandes invitadas, la campeona de España de 200 metros Nana Jacob, del Tenerife CajaCanarias; con unas marcas de 11.88 y 23.91 respectivamente. El cubano del SG Pontevedra Lysvanys Arlys Pérez fue otro de los protagonistas de la jornada, con su triunfo en salto de longitud con 7.26 y su segundo puesto en salto de altura. Por su parte, el malagueño Borja Vivas, certificó su condición de favorito logrando su mejor marca de la temporada en peso: 20.38.