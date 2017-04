El CF Motril se atasca en el peor momento

Dicen que el fútbol son estados de ánimos y el Motril ayer demostró no estar ahora mismo en su mejor momento tras los dos empates consecutivos que lleva cosechados. Ayer, posiblemente hizo el partido más flojo de toda la temporada ante un equipo que apenas inquietó a los costeros. Un empate que hace que los motrileños no sepan aprovechar la derrota del Huétor Tájar para haberse colocado de nuevo en los puestos de fase de ascenso.

Desde el principio se vio lo que iba a ser el partido, con dos equipos que apenas buscaron con acierto las porterías contrarias y que gozaron de muy pocas ocasiones. Y es que daba la sensación por momentos que ninguno de los dos se jugaban nada.

De todas formas, los granadinos pudieron adelantarse en el marcador por mediación de Chendo en dos ocasiones consecutivas en la primera parte. En el minuto 10 con un remate de cabeza que salió pegado al palo, y en el 23' con un disparo que envió a córner el portero.

En la segunda parte, la entrada de Óscar Lozano le dio algo más de chispa a los motrileños, pero apenas inquietaron la puerta contraria. No fue hasta los últimos 15 minutos cuando pusieron cerco a los melillenses. Así, a nueve del final, Peña de cabeza pudo adelantar a su equipo pero el balón salió pegado al palo. Un minuto más tarde, fue Fran Hernández el que disparó cerca del larguero. Y en el 84', Chendo no pudo controlar un balón cuando estaba solo ante Fran. A tres minutos de que concluyera el choque, fue Manrique el que no controló bien la pelota dentro del área. Por el contrario, la mejor ocasión de los visitantes la dispuso Chibi pero no remató de cabeza un centro desde la banda derecha con todo a su favor.