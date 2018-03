El CF Motril ya es tercero

El gran beneficiado de la trigésimo cuarta jornada de Liga en el Grupo IX fue el CF Motril, que se impuso al Loja en el derbi y aprovechó el pinchazo en casa del Huétor Tájar para adelantarlo en la tabla clasificatoria y situarse en la tercera plaza. Fue lo único positivo de un aciago día en el que tan sólo destacó el valiosísimo empate del Guadix ante el líder, el Atlético Malagueño.

El choque que más llamó la atención fue el que se jugó en el Escribano Castilla, donde el CF Motril no falló y derrotó al Loja. Pese a que los de Diego Delgado no se jugaban nada, plantaron cara a costeros, que tuvieron una vez más a Joan Grasa como principal protagonista. El ariete blanquiazul abrió el tanteador en el minuto 25, justo un minuto después de que le anularan al Motril un gol. Pese a ir por detrás, los del Poniente no le perdieron la cara al choque y gozaron de ocasiones pero a la hora de juego, un disparo de Grasa desviado por el visitante Josemi llevó el 2-0 al marcador. Cuando parecía que el duelo estaba finiquitado, la expulsión de Fran Bea a un cuarto de hora le dio emoción a la recta final y más aún cuando Chico en el 83' hizo el 2-1. Pero pese a intentar empatar, los lojeños no pudieron puntuar.

Los de Germán pierden una gran oportunidad para distanciarse de la quinta plazaMaracena, Huétor Vega y Atarfe pierden en sus salidas y siguen con muchos problemas

Los motrileños aprovecharon la derrota en casa del Agroisa Huétor Tájar, algo que no sucedía desde el 1 de noviembre y lo hicieron en el peor momento. Cayeron ante el Antequera, su principal perseguidor, por la mínima y en un duelo en el que la suerte no estuvo de lado granadino. Buena prueba de ello fue el larguero de Javi Gadea al cuarto de hora de partido que pudo cambiar el choque. La igualdad fue la nota dominante y las ocasiones, aunque pocas, se repartieron en ambas porterías durante todo el primer tiempo y el inicio del segundo. Pero a partir de ahí el choque se enfrió hasta que Juanfri, a cinco minutos del final, logró el tanto de la victoria de los malacitanos.

La única buena noticia en cuanto a los equipos de la zona de abajo fue el valioso empate del Guadix ante el Atlético Malagueño, que pierde así la primera posición. Los de Gabri, que van a más en las últimas jornadas, se merecieron el punto obtenido gracias a un partido muy serio en el que supieron desactivar las armas ofensivas de un equipo con mucha pegada. El duelo no pudo comenzar mejor para los accitanos pues Chinchilla, a los cinco minutos, puso por delante a los del norte de la provincia. Con la confianza del gol logrado, los locales se pertrecharon atrás incomodando a un filial que no encontró la manera de romper el sistema defensivo planteado por el técnico del Guadix. Pero a los tres minutos de la reanudación, Hicham empató el partido. A partir de ahí, los de Dely Valdés se lanzaron a por la victoria pero no lo consiguieron. Con este empate, los de Gabri igualan con el Atarfe que es el que marca la salvación.

Precisamente el conjunto verdiblanco no pudo ante el gran momento del Almería B, que va lanzado y que ayer accedió al liderato. Los de Jorge Moreno pagaron caro el mal inicio de partido pues Óscar Lozano abrió el marcador a los seis minutos y Chema Núñez amplió la renta a los 22'. Con 2-0, los almerienses jugaron muy cómodos ante un Atarfe que no lanzó ni una sola vez a puerta en la segunda mitad. Lin, a un cuarto de hora del final, hizo el tercero que sentenció definitivamente el choque.

Tampoco tuvo opciones el Maracena ante el Mancha Real. Y eso que los de Andrés Barrio cuajaron una buena primera mitad y pudieron adelantarse si el colegiado cordobés Sánchez Carreras hubiera señalado un posible penalti sobre Henrique. Pero no fue así y los jienenses se adelantaron en la última acción de la primera parte gracias a Manu Castillo. Pero la cosa fue a peor pues Nando, de falta directa, hizo el 2-0 que dejó encarrilado el duelo para los de 'Rizos'. El tanto de Pedrito, a tres minutos del final, puso la puntilla a un Maracena que suma seis jornadas sin ganar en las que ha cosechado cinco derrotas.

Por último, el Huétor Vega sigue en barrena y sumó una nueva derrota, y ya van ocho seguidas. Los verdiblancos cayeron por la mínima ante el San Pedro que respira así en la tabla. Un gol de Dani Cintrano, desde el punto de penalti por manos de Antonio Salvatierra tras un saque de esquina a dos minutos del descanso, le dio el triunfo a los malacitanos. Los hueteños estaban obligados a irse hacia arriba y en el segundo acto tuvieron el control del juego aunque con poca profundidad, siendo Dani Salvatierra en el 58' el que pudo empatar tras un barullo en el área rojinegra pero su disparo se marchó por encima de la portería. Los de Las Viñas siguen penúltimos y con malas sensaciones.