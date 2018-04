El CF Motril vuelve a la zona noble

Cuatro victorias y una derrota, aunque ésta llegó en un derbi, fue el balance de una jornada más que positiva para los equipos granadinos que jugaron ayer. Tras la victoria el pasado sábado del Huétor Vega ante el Maracena que podría bajar la próxima semana, la buena noticia llegó con los triunfos del Huétor Tájar y CF Motril, que rompen así su serie de derrotas seguidas, al igual que el Atarfe, que dio un paso de gigante para su salvación. Además, el Loja sigue a lo suyo y ya es octavo tras sumar cuatro victorias de manera consecutiva.

En el choque que abrió la jornada, el Atarfe dio buena cuenta del Torremolinos, que aunque tiene la permanencia prácticamente asegurada salvo debacle, podría haberla logrado de manera matemática en el Municipal atarfeño. Pero enfrente se encontró con un conjunto que cuajó una gran primera mitad ante lo mucho que se jugaba que le sirvió para dejar encarrilado el choque. La fortuna, esa que tanto le ha dado la espalda al cuadro verdiblanco, ésta vez sí estuvo del bando de los pupilos de Jorge Moreno, que vieron como a los diez minutos el duelo se le puso de cara. Fue por medio de un tanto en propia puerta de Riveiro, lo que permitió a los granadinos jugar mucho más relajados. El dominio era local y fruto de ello, Juanfran hizo el 2-0 en el 36' que dejaba el choque en las manos del Atarfe.

El Huétor Tájar rompió su serie de cinco derrotas seguidas venciendo al Linares

Sin embargo, el arranque del segundo acto no fue el mejor y Kiki redujo distancias, instalándose las dudas en los atarfeños. Fue Jorge en tiempo de descuento el que terminó por asegurar un triunfo importantísimo que otorga un colchón de cinco puntos más el average sobre el Guadix con 12 por jugarse.

También venció el Loja en su desplazamiento a Villacarrillo, que descendió matemáticamente tras caer por 2-3. Muy pronto se le puso el choque de cara a los de Diego Delgado pues se adelantaron por medio de Antonio López a los cinco minutos. Con 0-1, el Loja fue el dueño y señor del encuentro, gozando de numerosas oportunidades aunque antes del descanso tan sólo pudo concretar la de Alberto que dejó el duelo casi sentenciado. Pero los jienenses no se dieron por vencidos nunca pese a su situación en la tabla aunque Antonio López, de nuevo a los cinco minutos de la segunda mitad, hiciera el tercero. A partir de ese momento, la relajación se adueñó de los del Poniente, que vieron como el Villacarrillo tiró de orgullo para marcar dos goles en los últimos 20 minutos de partido gracias a Fran que sirvieron de poco porque, pese a intentarlo, no pudieron batir más al joven Adrián.

Aunque sin duda, lo mejor de la jornada fue el regreso del CF Motril a puestos de play offs pese a vencer al Guadix en el derbi de la jornada. Los de la Costa acumulaban tres derrotas consecutivas, pero eso no le impidió dar buena cuenta del cuadro accitano, que dio un paso atrás en sus aspiraciones de salvación. El conjunto entrenado por José Manuel García fue muy superior a lo largo de los 90 minutos y fruto de ese dominio, sobre todo en la primera mitad, dejó el choque casi sentenciado en la primera mitad. Una vez más, abrió el marcador Joan Grasa, siendo Moi Gómez en el 36' el autor del segundo tanto de los motrileños que tuvieron muchas ocasiones de gol.

Ya en la reanudación, el Guadix buscó en todo momento recortar distancias pero los blanquiazules esperaron su momento para dar la puntilla a los accitanos con un tercer tanto de Ramiro desde el punto de penalti a falta de 20 minutos de partido. Con este resultado, el Motril iguala con el Antequera pero le gana el average por lo que a día de hoy pelearía por el ascenso.

Quien no renuncia a ello es el Agroisa Huétor Tájar, que por fin volvió a sonreír tras cinco jornadas cayendo. Los de Germán Crespo se meten de nuevo en la pelea por la fase de ascenso tras remontar al Linares que se adelantaron en el marcador por medio de Pablo Siles pasada la media hora. Pero la reacción no tardó en llegar y Manu Daza igualó un minuto después. Un gol clave pues los hueteños a partir de ahí no cesaron en un empeño y más tras la expulsión nada más iniciarse la segunda mitad de Sergio García. Con uno más, los del Poniente encerraron a su rival y el premio a su insistencia llegó a un minuto del final con el gol de Alberto Heras que permite a los del Miguel Moranto seguir soñando por ascender a Segunda B.