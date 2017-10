El COE clama por la unión del deporte español

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, apeló a la fuerza del deporte como nexo de unión en el país ante la crisis desatada en Cataluña. "El deporte es el mayor factor de integración que tenemos en el país. Sigamos por ese camino y todos de la mano representando a España", señaló Blanco en un acto en Madrid.

"El deporte está de la mano buscando lo que nos une. Que el deporte sea un nexo de unión en toda España. Eso es importante para todos", añadió el jefe del olimpismo español en la sede del COE, donde se presentó la cobertura televisiva de los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018.

Con el Comité Olímpico Catalán no puedo tener conversaciones porque no existe como tal"

Blanco, presidente del COE desde 2005, aseguró que el deporte está viviendo con tranquilidad la situación en Cataluña. "En el mundo del deporte hay tranquilidad, las federaciones están tranquilas, pero como español a nadie le puede gustar esta situación", apuntó Blanco. "Ojalá se resuelva pronto, ojalá el 21 de diciembre haya unas elecciones libres y democráticas, como todas las elecciones que se celebran en España. Que hable el pueblo de Cataluña para plantear el presente y el futuro".

El dirigente recordó además que Cataluña es cuna de grandes deportistas. Además de albergar los Juegos Olímpicos en 1992, están los hermanos Pau y Marc Gasol, estrellas internacionales del baloncesto; la nadadora Mireia Belmonte, campeona mundial y olímpica; el motociclista Marc Márquez, triple campeón del mundo; o futbolistas como Gerard Piqué o Cesc Fábregas.

"La política deportiva de Cataluña ha sido históricamente muy importante. Pero no olvidemos que todos los deportistas catalanes han querido representar a España, que tenemos grandes abanderados catalanes", indicó.

Algo más tenso se mostró cuando fue preguntado por el autodenominado Comité Olímpico de Cataluña (COC), que espera ser reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI) si avanza el proceso independentista. Incluso, sueña con poder participar en los Juegos de Tokio de 2020.

"Yo con el Comité Olímpico Catalán no puedo tener conversaciones porque no existe", señaló Blanco. El dirigente aseguró no obstante que guarda buena relación con Gerard Esteva, jefe de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFED) y presidente del autodenominado comité catalán: "Tengo reuniones periódicas con Esteva, pero no podemos hablar algo que no existe y que no está reconocido".