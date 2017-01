Campeones en la niebla

Sierra Nevada acogió ayer la primera cita de la Copa de Andalucía-Trofeo Caja Rural de esquí alpino que supone uno de los momentos más importantes de la temporada competitiva a nivel de escuelas en la estación penibética.

Las esquiadoras Rocío Fraguas (Monachil) y Luna Espín (Granada Sport Club) se impusieron ayer en categoría sub 16 y sub 14 respectivamente en el eslalon gigante, mientras que en hombres el primer puesto en sub 16 fue para Manuel el Mourabeten (Nevada Sport Club) y en sub 14 venció Rafael Díaz (Ski Club Granada).

Esta es la primera de las tres pruebas que componen la Copa de Andalucía

La prueba se disputó en la pista del Prado de las Monjas, donde el mayor inconveniente ayer fue la falta de visibilidad en la segunda manga. Fue, quizás, el mayor obstáculo con el que se encontraron los casi cien participantes que tomaron parte en el evento, que se cerrará hoy con un eslalon en el mismo escenario de competición.

También se registraron bajas temperaturas que permitieron que la nieve se mantuviese bastante seca, aunque un poco blanda por las nevadas del día anterior.

La Copa de Andalucía de esquí alpino sub 14 y sub 16 consta esta temporada de tres fases. La siguiente será la que acoja el XII Trofeo Club Esquí Monachil Alpino los días 11 y 12 de febrero.

La última cita será el Campeonato de Andalucía de esquí alpino infantil, que se prolongará desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril.