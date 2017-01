Caras nuevas para la vuelta a casa

Mientras los movimientos en el mercado de fichajes en el primer equipo se suceden a cuentagotas, en el Granada B el ritmo es frenético. Tanto una cosa como la otra inciden directamente en la convocatoria confeccionada por Lluís Planagumà para el que será el choque en el que el filial rojiblanco regrese a Los Cármenes. 'Los cachorros' no se desempeñan en la instalación del Zaidín desde el 4 de septiembre del año pasado, cuando vencieron por dos goles a uno a La Roda en la segunda jornada del presente curso. Hoy todo será muy diferente. Precisamente por venir de perder en tierras albaceteñas -en el que fue el primer triunfo rojillo como local esta temporada- los granadinistas buscarán resarcirse a partir de las 17:00 horas ante un Mérida que ha experimentado una evolución positiva en esta primera vuelta.

Entre 'pecholatas' y nazaríes sólo distan tres puntos, los de menos de un Granada B (29 unidades) que quiere seguir manteniendo su buen hacer en casa -12 puntos de los últimos 12 posibles y 13 de los últimos 15- mas necesita revertir la irregularidad a domicilio. Enfrente, el equipo dirigido por Eloy Jiménez, que empezó el curso mal a las órdenes del ex técnico del filial José Miguel Campos pero poco a poco ha ido enderezando el rumbo en el Grupo IV de Segunda División B.

El filial ha conseguido los últimos 12 puntos en juego como local y 13 de los últimos 15

Planagumà no podrá contar con el defensa Martin Hongla ni con el centrocampista Aly Mallé. Ambos forman parte de la convocatoria del primer equipo para el choque de este mediodía ante el Villarreal. A esas dos piezas capitales se une la de Sulayman, que cumple sanción tras la expulsión por doble amarilla de la semana pasada en La Roda. El catalán sí que recupera a Navarrete, quien no ha jugado en todo 2017 como consecuencia del golpe sufrido durante el transcurso del amistoso ante el Chongqing Lifan. Otro que también estará disponible es el brasileño Matheus Aias, pese a haber sufrido problemas físicos a lo largo de la semana.

Entre tanto estrenan convocatoria todos los recién llegados excepto el arquero Robador y Yeray, al que se le podría buscar acomodo en lo que resta de mercado si no tiene sitio. Es por tanto probable que Planagumà supla con alguno de los nuevos fichajes las bajas de Llonch y Sulayman. Por otra parte cabe la incógnita de si Navarrete regresará al once titular, aunque todo hace indicar que así será. El resto la alineación será muy similar a la de hace siete días, incluyendo el esquema con el que lleva trabajando en esta segunda vuelta. Eso supone la aparición de Tomás como falso extremo y Marín en el lateral izquierdo ante la ausencia de Pervis, que continúa defendiendo a Ecuador en el Sudamericano sub 20 de su país. Jiménez no podrá contar con Hugo Díaz, Dani Fernández, Salcedo y Ayoze mientras que hará debutar a los recién fichados Mandaluniz y Cascón.

El cancerbero David Robador, el defensa Kingsley Fobi y los mediocentros Miguel Cobo y Yeray se han convertido en nuevos jugadores del 'B'. No obstante al portero navarro, que vuelve tras su cesión al Lorca, podría buscársele acomodo en lo que resta de enero. Por su parte el ghanés Fobi llega a Granada vía Udinese para reforzar el lateral derecho, y Cobo lo hace desde el Huétor Tájar. Mientras, Fermín Ruiz regresa de su cesión al Linares pero volverá a ser prestado, seguramente al Maracena.

El Granada CF confirmó ayer a través de su cuenta de Twitter para la cantera la cesión de Sergi Guardiola al Murcia (estaba a préstamo en el Adelaide), así como las salidas de Matías Ramírez y Pol Llonch; este último al Wisla de Cracovia polaco.

El Granada CF comunicó ayer vía Twitter que el partido de Liga que enfrentará al filial contra el Lorca la semana que viene en el Artés Carrasco se jugará el domingo 5 a las 17:00 horas. Los murcianos acaban de incorporar al ex rojiblanco Abel Gómez.