Carlos María Rodríguez prentende estrenarse con el Atarfe

Difícil escollo para el Atarfe Industrial que recibe en su estadio desde las 12:00 horas al potente Antequera. Los atarfeños, que no merecieron perder en San Pedro la semana pasada, continúan en el proceso de adaptación a las nuevas ideas implantadas por el técnico Carlos María Rodríguez. Un técnico que aún no ha sumado un punto desde su llegada al banquillo verdiblanco, situación que no preocupa en exceso de momento aunque las diferencias con el corte del descenso se han visto recortadas.

La visita del segundo clasificado al Municipal de Atarfe y uno de los candidatos sin duda a los play offs de ascenso a Segunda División B debe servir de estímulo para que los verdiblancos intenten romper los pronósticos y apuestas. Los malagueños, como se esperaba, llevan toda la competición entre los cuatro primeros y han superado un bache de cinco partidos sin ganar, volviendo por sus fueros sumando nueve puntos de manera consecutiva con un balance de 11 goles a favor y cero en contra. Pero sobre todo deberán estar atentos a Juanillo, que ha anotado diez tantos en las últimas diez jornadas y suma ya 19 en Liga, convirtiéndose en el máximo goleador del Grupo IX de Tercera División.

Los atarfeños deberán prestar atención a Juanillo, 'Pichichi' de la Liga

Carlos María Rodríguez cuenta con las ausencias de Gálvez y Dani, siendo duda Álex Ortega y Rodri. Con todo, el once más probable será el formado por Kiko o Fran, Olvera, Marcos Toro, Fernando, Alberto Coca, Lloris, Aya, Adri, Pablo, Álex Ortega o Rodri y Funes.

Se espera una gran entrada en el Municipal con la llegada de bastantes aficionados malagueños para ayudar a su equipo en un encuentro que será dirigido por el colegiado cordobés Muñoz González.