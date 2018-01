Carlos Sainz quiere que "sea un éxito" su último Dakar con Peugeot

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot 3008DKR Maxi) ha afirmado, con vistas a la carrera que comienza el 6 de enero, que quiere que sea un éxito su último Dakar con Peugeot.

"Este es nuestro último Dakar con Peugeot y quiero que sea un éxito. El equipo ha trabajado duro para desarrollar este nuevo 3008DKR Maxi que supone un paso adelante", afirma Sainz en declaraciones que difunde el equipo.

Sainz cree que, "entre todos los Dakar disputados en Sudamérica, el de esta edición "es el que más kilómetros tendrá en las dunas" y por eso considera que "la navegación será difícil con tantos fuera de pista". "Empezar ahora mismo con tanta arena hará que este Dakar sea muy interesante", precisa el madrileño.

"En tales condiciones, las características del Peugeot 3008DKR Maxi deberían ayudarnos", agrega Sainz, que, por el contrario, cree que "los cambios en las reglamentaciones técnicas no son favorables a su equipo. "Tendremos que lidiar con este parámetro", señala.

"Me siento bien a medida que se acerca este Dakar. Me he preparado como de costumbre, intensificando mi preparación física", comenta el español, ganador del Dakar en 2010.

Carlos Sainz, de 55 años, firma equipo con los franceses Stéphane Peterhansel. Sébastien Loeb y Cyril Despres.

El Dakar se disputa del 6 al 20 de enero a lo largo de 9.000 kilómetros en Perú, Bolivia y Argentina.