Carrillo acerca al Cádiz a la zona noble

El Cádiz se impuso por la mínima al Reus y sumó tres puntos importantes para situarse en mitad de la tabla y empezar a mirar hacia la zona de play off. Un gol de Carrillo a la media hora acabó decantando la balanza a favor del cuadro amarillo en un partido en el que no faltó la polémica, pues minutos antes del 1-0 el colegiado no dio validez a un gol de Lucas Bijker, cuyo remate mordido acabó sobrepasando la raya de gol antes despejarlo un jugador del visitante. Con ventaja en el marcador, los locales controlaron el choque ante un rival con poca mordiente en ataque.