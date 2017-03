Castellet, sin grapas

Volando se fue la última de las opciones de medalla para la delegación española en estos Mundiales de Sierra Nevada 2017. Queralt Castellet se quedó fuera de la final al no poder planchar sus dos saltos durante la ronda de semifinales. La neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott y la estadounidense Jessika Jenson se llevaron las dos últimas plazas disponibles para la final que se celebró por la noche.

La sabadellensa volvió a intentarlo con un backside siete, el salto que consiguió planchar en las series clasificatorias del jueves y con el que se adjudicó el pase a las semifinales de la mañana de ayer en la Pista Neveros, una de las pistas negras para expertos de la estación de Sierra Nevada. No pudo hacerlo en su primer intento, puntuado son 19.00 puntos, ni tampoco en el segundo, con peor nota (16.25), a pesar de que pudo graparlo aunque perdió el equilibrio debido al impacto del aterrizaje.

No he calculado bien. Al recepcionar tenía mucha compresión y no he podido grapar"

Castellet, que fue medalla de plata en los Mundiales de Kreischberg 2015 en la modalidad de halfpipe y que en Sierra Nevada no pudo revalidarla por culpa de una lesión, tenía en el big air la posibilidad de desquitarse las malas vibraciones tenidas durante toda la competición, además de optar a un metal. Por eso, al acabar su participación, se tomó unos minutos de reflexión antes de atender a la prensa. Minutos más tarde, y después de subir para recoger su mochila en la zona de salida, atendió a los medios de comunicación.

"La estrategia era empezar con con el backside 7 que planché ayer -por anteayer- y luego hacer un frontside 7 a frontside 9. He estado probando los dos trucos en los entrenos y me estaba yendo bastante bien, pero bueno, esto es competición", se lamentó la catalana, que continuó su alocución también diciendo que no le hizo bien ser "la primera en saltar". "No he calculado que habían arreglado toda la rampa. Ya no estaba tan blanda y me he ido muy abajo. No he podido recepcionar porque tenía mucha compresión", explicó Castellet. En el segundo he intentado ir un poco más tranquila y con más control el aire, haciendo el mismo truco, y he salido mal, no he grapado bien. No me ha salido".

A pesar de que las condiciones eran buenas sopló un incómodo viento que, sin embargo, no quiso ponerlo como excusa Castellet: "Se ha notado desde el primer tiro de entrenos, pero no era muy fuerte, no era una molestia importante".

Sí que se quejó de que la lesión vertebral con la que llegó a Sierra Nevada se notó en las semifinales de ayer. La barcelonesa comentó que tuvo "dolor", aunque destacó el hecho de poder participar en esta prueba: "Eso era lo importante para mí". "Creo que si hubiera planchado el mismo truco que ayer -por anteayer-, habría entrado tal y como estaban las otras", lamentó una vez más Castellet.

Una competición del big air que no es la especialidad de la barcelonesa, ya que "es el segundo año". A pesar de ello, Castellet ya se empieza "a hacer a la competición. La verdad es que cada vez me encuentro más cómoda. El big air me está ayudando un montón en el halfpipe. Son disciplinas que se complementan y a diferencia del slopestyle, que a veces es más difícil hacer las dos cosas, creo que con el big air puedo hacer las dos a la vez. Eso va a aumentar mi nivel global", analizó.

Admitió estar "un poco" contrariada por no salir de Sierra Nevada con medallas, pero estima que esto "es más motivación para hacerlo mejor en la próxima competición". E irremediablemente salió el asunto de los Juegos del año que viene: "Ya hace tiempo que estamos pensando en ellos. Estamos entrenando muy fuerte para progresar lo máximo posible".

Por último, mandó "mucha fuerza" al granadino Josito Aragón, lesionado ayer en la misma prueba: "Estoy segura de que con la motivación y la fuerza que tiene va a salir adelante super rápido".