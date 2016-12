China provoca la alarma en el fútbol mundial

La transferencia del delantero Carlos Tévez a China conmocionó al fútbol argentino, aunque es una señal mucho más importante para el resto del mundo: el nuevo mercado asiático resulta alarmante para las grandes ligas, que poco a poco podrían perder a sus figuras por las exorbitantes cifras que están pagando en Oriente.

Si completa su contrato de dos años con el Shanghai Shenhua, Tévez recibirá 84 millones de dólares (algo más de 80 millones de euros), de acuerdo a lo que informaron oficialmente el club chino y Boca Juniors, el equipo al que el delantero había llegado hace un año y medio para "finalizar" su carrera tras dejar a la Juventus.

El diario argentino La Nación publicó ayer que con el cierre del pase, Tévez, de 33 años, será el futbolista mejor pagado del mundo por encima de su compatriota Lionel Messi, estrella del Barcelona, y el portugués Cristian Ronaldo, astro del Real Madrid, que se repartieron los premios al mejor jugador del mundo en la última década.

Ezequiel Lavezzi, otro compatriota de Tévez, había marcado el camino al desembarcar en la Superliga hace un año. ¿Qué lleva a una estrella del fútbol como Lavezzi a Qinghuangdao, una ciudad costera en el oriente de China? La industria pesada y el puerto carbonero más grande del país no hacen precisamente de la ciudad un centro de salud. Cada año, el índice oficial de smog alcanza niveles no saludables.

Seguramente tampoco influyó en la decisión de Lavezzi que en Qinghuangdao esté localizado el inicio de la Gran Muralla ni que la ciudad sea conocida además por sus camarones fritos.

Es probable que la razón se pueda encontrar en su magnífico salario, que permitió el traspaso del futbolista del París Saint-Germain hacia su actual equipo, el Hebei Fortune. De acuerdo a lo que informan los medios de prensa, ya que el Hebei Fortune nunca lo oficializó, Lavezzi cobra por semana 578.000 euros, unos 150.000 euros más que Cristiano Ronaldo, lo que lo convierte en uno de los futbolistas mejor pagos del mundo.

La semana pasada, el señuelo de las grandes cantidades de dinero del Lejano Oriente llamó al internacional brasileño Oscar: el mediocampista de 25 años recibirá al año más 21 millones de euros del Shanghai SIPG, que además le pagó más de 70 millones por su pase al Chelsea, en la que hasta ahora es la transferencia más importante del mercado de invierno en Europa.

Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, criticó la decisión de Oscar. "No tengo ni idea por qué alguien toma este tipo de decisiones. Para mí no es una opción, teniendo en cuenta que la china es una liga en la que no interesa el aspecto competitivo. Es absurdo irse allí con 25 años. En otro momento de la carrera de un futbolista sí, pero no con 25 años", dijo el técnico alemán en referencia a la marcha de Oscar.

Tiempo antes, el Shanghai ya se había llevado por 56 millones a Hulk, otro delantero brasileño. Nombres como Alex Texeira y Ramires, el colombiano Giovanni Moreno o el marfileño Gervinho son otros que ya desembarcaron en China, lo que disparó las alarmas en los clubes de occidente.

La nueva fortaleza financiera de la Superliga es potencialmente un "riesgo global" para el fútbol, advirtió el entrenador del Chelsea, Antonio Conte.

Sin embargo, ya hay algunas señales que en el futuro las inversiones millonarias llegarán en menores dosis.

En principio, el Gobierno pretende intervenir para controlar los salarios excesivos y las transferencias de las estrellas del exterior que arriben a la Superliga.

Además, en un artículo reciente en el órgano del partido Diario del Pueblo se afirmó que los millones para las figuras extranjeras impediría un verdadero "movimiento popular" en el fútbol chino. Por el momento, la presencia de estrellas no potenció a la selección, que tiene escasas posibilidades de lograr un lugar en el Mundial de Rusia 2018. Además, la federación china anunció que en el futuro se recortará a tres el cupo de futbolistas extranjeros por equipo, en el lugar de los cuatro actuales.