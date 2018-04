Choque sin nada en juego del Sima

El Sima Peligros afronta la antepenúltima jornada de Liga en un duelo intrascendente visitando al Club Deportivo El Ejido, rival al que superó con cierta holgura en la ida por 8-4. El plantel metropolitano buscará un triunfo que le permita adelantar a los almerienses situados tan sólo un punto por encima. En caso de lograrlo, aún cabría una mínima posibilidad de acabar quintos, siendo éste el único aliciente de un encuentro que tiene más carácter de un amistoso de pretemporada que de un encuentro del tramo final de la competición.

Para Ramón Balboa, técnico peligreño, "es difícil encontrar alicientes de motivación cuando la competición ya te ha colocado en un lugar que no ayuda al no existir objetivos". Para el preparador metropolitano El Ejido es "un buen equipo que nos puede hacer bastante daño. De hecho, al Cerro Reyes le apearon del liderato y desde entonces no ha logrado volver a la primera plaza. Somos equipos de un potencial similar que llegamos a la cita igualados en el final de competición por lo que intentaremos plantear un partido que nos permita darnos una alegría sumando un triunfo en una pista difícil".

Balboa espera un rival que "presione muy arriba, con intensidad y disparos desde cualquier rincón de las inmediaciones del área. Tenemos que esforzarnos para que no nos ocurra lo de la pasada semana".

El choque se disputa a las 20:00 horas en el Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido.