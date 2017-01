Choques muy dispares para Granada CF y Monachil 2013

Granada CF y Monachil 2013 tienen dos rivales muy dispares hoy para tratar de lograr un mismo objetivo: el triunfo. Las rojiblancas, que son segundas en la tabla, se enfrentan al IES Luis de Camoens ceutí, penúltimo clasificado, en zona de descenso y a cuatro puntos de la salvación. Roberto Valverde y las suyas necesitan la victoria para continuar con la presión en su persecución al primero de la clasificación del Grupo IV de la Segunda División femenina. Además, las de franjas horizontales llegan con la moral por las nubes después de la gran remontada que lograron hace siete días frente al Málaga CF en 'su' Estadio de la Juventud.

No les vendría mal a las granadinistas un favor de su vecino de la provincia, el Monachil 2013. No obstante, las serranas no tienen tiempo para pensar en los demás y necesitan ganar con urgencia. Precisamente, Titi y compañía se miden al líder, el Sevilla FC, aunque en su feudo. En la zona roja, las monachileñas quieren desquitarse después de la última goleada sufrida en casa del CF Femenino Cáceres por 6-0. Están a dos unidades del Híspalis, escuadra que marca la salvación, y quieren basar su éxito en el apoyo de su público. El Monachil 2013, eso sí, deberá mejorar especialmente sus guarismos en defensa, los mismos que les han llevado a ser el tercer conjunto más goleado de la categoría con 54 tantos en contra.

Los dos envites serán matinales. El Granada CF se las verá con las norteafricanas a domicilio a partir de las 12:30 horas, quince minutos después de que se inicie el choque entre monachileñas y sevillanas.