El Churriana castiga al agresor

El club MTB Churriana dio ayer su versión de los hechos que provocaron la agresión de un futbolista de su equipo cadete al entrenador del Maristas B durante un partido de la pasada jornada.

Según Guillermo Mesa, coordinador de Escuelas de Fútbol Sala de la localidad metropolitana, existió "provocación", tanto por parte de "los niñatos del Maristas, desde la grada y las redes sociales", como por parte del técnico del equipo colegial.

La versión del club churrianero es que, de entrada, nadie del cuerpo técnico agredió al entrenador del Maristas B. Sin embargo "reconocen" que uno de sus jugadores se revolvió para golpear al preparador agredido, pero que hubo provocación. Tal y como relató Mesa, "fue a separar del rifirrafe, pero a los míos. Arrastró a un jugador del brazo y le hizo un arañazo y un moratón", denunció el coordinador de la entidad metropolitana a este diario.

También desveló Mesa que tanto el entrenador agredido, Elvis Bocchetti, como el jugador implicado, el árbitro Navarro Rodríguez y el delegado del Churriana se pidieron disculpas mutuamente, a la vez que lamentó que "esto haya salido a la luz". "El jugador está arrepentido, tanto que no viene ya ni a los entrenamientos", añadió Mesa, quien como atenuante dijo que el club ha impuesto un castigo (pitar partidos de base lo que queda de temporada) al futbolista porque "no puede hacer lo que hizo". "Me siento avergonzado. Si este jugador hubiera actuado solo, no jugaba conmigo nunca más. Pero no fue así porque le provocaron", finalizó el coordinador de Esculas de la localidad metropolitana.