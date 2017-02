El Churriana es el nuevo líder

El Churriana asaltó el liderato de la tabla tras una contundente victoria ante el Vandalia en un partido marcado por las expulsiones.

El encuentro empezó sin un dominador claro, ya que los azulgranas tenían la posesión, pero el Churriana presionaba muy arriba, dificultando así la salida del balón de los visitantes.

Diez minutos después del inicio se adelantaron los 'vándalos' en el primer lanzamiento a puerta del encuentro. Miguel Moreno centró desde la derecha y Alberto cabeceó a la red. El gol no le sentó bien a la escuadra churrianera, que comenzó a mostrarse muy imprecisa en el pase y a ceder el dominio del partido a los peligreños.

No obstante, al minuto 30 llegó la igualada cuando el central visitante Iván se quedó enganchado y rompió el fuera de juego de Stily, que se fue directo a portería para batir de tiro cruzado a David Fernández.

Tras el gol, el Churriana empezó a dominar el encuentro y tuvo dos ocasiones por mediación de Alberto y Antonio. Aunque no fue hasta el minuto 45 cuando se adelantó el equipo local, no sin polémica, puesto que Stily, pese a estar en fuera de juego y tras la decisión del colegiado de dar continuidad al juego, no desaprovechó el balón de Manolo Castro para alojar el balón en la portería peligreña.

El Vandalia inició la segunda mitad con un futbolista menos después de ver Eladio la segunda cartulina amarilla en vestuarios tras las protestas por el gol concedido. A pesar de la inferioridad, los 'vándalos' quisieron lanzar un ataque directo a la portería contraria pero descuidaron la zona defensiva que Stily aprovechó en un contraataque en el minuto 63 para poner el 3-1. Tras el tercer tanto el partido se endureció y en el minuto 68 hubo una pequeña tangana que acabó con la expulsión de Raúl, por parte del Churriana y Diego, por parte del Vandalia.

Los azulgranas se quedaron con nueve futbolistas sobre el campo y aunque no se rindieron en la búsqueda del empate, la superioridad numérica facilitó la labor defensiva del equipo local.

Sin embargo, la tensión del encuentro hizo que ya en el tiempo del descuento, abandonaran el campo Lin y Chencho por doble amonestación, dejando al Churriana sólo con ocho efectivos para sentenciar la victoria que le supone el primer puesto en la tabla.