El Churriana saca la cabeza

Los cuatro equipos granadinos de la División de Honor sénior continúan entre los seis últimos clasificados tras la jornada 13, que dejó el triunfo del Churriana ante el Cúllar Vega y derrotas, una semana más, para el Arenas y el Monachil.

El Churriana sigue abajo pero saca la cabeza tras ganar sus dos últimos encuentros. La pasada semana goleó al Monachil, quien en un gesto de gran deportividad anunció durante la semana que no iba a recurrir la alineación indebida en que incurrieron los del Frascuelo al entender que no hubo mala fe en su actuación y que los dos jugadores cuyos nombres no coincidían con los del acta estaban aptos para jugar ese choque.

La alegría de ayer, en otro enfrentamiento ante equipo granadino, llegó al vencer por 1-0 al Cúllar Vega en un igualado choque que se decidió en los compases finales con un tanto de Baena.

El Monachil, por su parte, estuvo a punto de acompañar su enorme gesto deportivo de la semana con un triunfo dominical, pero al final cedió por 2-3 ante el poderoso Athletic Coín pese a llegar a dominar el choque por 2-0.

También continúa con su mala racha el Arenas, que perdió por un claro 3-1 en el feudo del Estudiantes de Almería. A los armilleros no sirvió de nada adelantarse en el marcador en el inicio del choque.