Cita en una cancha maldita

Pocas veces se da en una categoría que un equipo con el peor porcentaje en tiros de dos y cuarto por la cola en tiros libres lidere una clasificación. Pero hay excepciones y una de ellas es el Covirán Granada. El conjunto de Pablo Pin comanda la tabla -empatado eso sí con otros cinco conjuntos- gracias a su extraordinario trabajo en defensa. Hasta el momento, ningún equipo le ha endosado más de 62 puntos por partido, lo que hace que a poco que esté acertado en ataque, tenga muchas opciones de llevarse la victoria.

Pero hoy, los rojinegros tienen una cita que les puede servir de prueba de fuego. Los granadinos visitan Extremadura, concretamente Plasencia, una cancha que tradicionalmente no se le da bien y donde le espera un rival que cuenta con las mismas victorias y derrotas que el Covirán (3-1) y que también realiza un buen trabajo en cancha trasera.

Pin tiene claro que los porcentajes que su equipo está teniendo en ataque no son normales y que a poco que lo mejoren las victorias serán más holgadas. Calidad no le falta al equipo aunque en algunos puestos es mejorable. Le queda mucho trabajo por mejorar en la cancha delantera porque cuartos como el primero del pasado sábado ante Morón con apenas 10 puntos en otros tantos minutos no se deben repetir.

Con Eloy Almazán como máximo anotador y jugador más valorado, falta por dar el paso delante de piezas claves como Ferrán Torres, cuyos números son muy mejorables (25% en tiros de dos), e incluso Alo Marín, del que se espera mucho más aunque en este caso tanto Almazán como Manu Rodríguez consumen muchos tiros en ataque. Tras algunas semanas con jugadores renqueantes, Pablo Pin ha podido trabajar todos los días con la plantilla al completo por lo que tiene a todos los jugadores disponibles para la cita en Plasencia

Enfrente, el Covirán tendrá a un rival que juega muy serio en ataque, con muy pocas pérdidas (6,5 por partido) y que suele dominar el rebote ante sus rivales. De hecho, pasa por ser el conjunto que más capturas logra. Dominar el rebote y perder pocos balones, el sueño como entrenador de Pin.

Mucha culpa de liderar la tabla de rechaces la tiene el cuarteto de hombres altos entrenados por Carlos Díaz. Richard Peters, Mario Álvarez, Seydou Aboubacar y el joven Álex Galán son los encargados de intimidar en la zona y envergadura no les falta. Sin duda, una prueba para los hombres altos del Covirán Granada.

Pero el Plasencia es mucho más que juego interior. Tras ascender, renovó su plantilla casi al completo y tan sólo dejó a un jugador del curso anterior, el escolta Pablo Bayle. El resto son todos nuevos y entre ellos destaca el director de orquesta, el base Adrián Fuentes fichado de Navarra, que jugó durante siete temporadas en Oro. Fuentes es el máximo asistente de la LEB Plata además de ser el segundo jugador que más balones roba, lo que le hace ser un playmaker muy completo, porque además de saber dirigir, es junto a Mario Álvarez y Álex Galán el máximo anotador de su equipo.

De quien domine la zona dependerá en parte el desarrollo del choque puesto que pocos equipos tienen a un hombre como Richard Peters, un pívot de 2,11, o Seydou Aboubacar, internacional por Costa de Marfil, peligroso en el rebote ofensivo.