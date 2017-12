Cita clave para el Sima Peligros

El Sima Peligros Fútbol Sala afronta hoy el primer gran duelo de la temporada. Será ante su público frente ante el vigente campeón y líder de la categoría, el Sporting Club Cerro Reyes. El cuadro peligreño acude a la cita sin presión alguna y con muchas ganas de demostrar de lo que es capaz ante un rival que cuenta con una plantilla de muchos quilates que ha sido confeccionada para competir en Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El cuadro nazarí, en caso de victoria, podrá seguir pelando por lograr algo más que el acceso a la Copa del Rey.

Ramón Balboa, técnico del Sima, considera que en choques como el de hoy "no hace falta nada especial para que el vestuario se motive". En ese sentido declara que "el equipo de David Serrano es, sencillamente, el de mayor nivel en toda la categoría. Ahora bien; se ha visto que se puede competir ante ellos. Un punto positivo para nosotros es que no se van a encerrar a defender bajo ninguna circunstancia, lo que nos concederá espacios que a buen seguro podremos aprovechar. No voy a engañar a nadie: son claros favoritos, no solo para el partido, sino para ganar la Liga con comodidad".

Lo que tiene claro el preparador es que su equipo "no va a renunciar a nada. Nos mueve la ilusión y el corazón y por mucho que ellos puedan hacernos gol en cualquier situación de partido, nosotros vamos a dejarnos el alma para intentar regalarle una victoria a nuestra gente".

Balboa estima que "no hay secretos en pista para derrotar a un equipazo como este. Se trata de no tenerles miedo, de defender como hermanos y de atacar con el alma". El encuentro se disputa en el Pabellón Municipal de Deportes de Peligros a partir de las 18:35 horas.