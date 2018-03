Cita importante en Motril

En una jornada en la que se vivirá un más que atractivo derbi en la Costa entre el CF Motril y el Loja, el Agroisa Huétor Tájar tiene la oportunidad de asestar un golpe casi definitivo para confirmar su presencia en las fase de ascenso a Segunda División B. Los hueteños cayeron la pasada jornada en El Palo pero hoy, ante otro conjunto malagueño como es el Antequera, puede casi descartar a un rival en la lucha por el play off. Cinco puntos distancian a ambos equipos, que serían ocho en caso de victoria panciverde más el average particular, pues en el duelo de la primera vuelta igualaron en El Maulí a un gol, por lo que la cita es propicia para comenzar a soñar con una fase de ascenso que se la está mereciendo el cuadro de Germán Crespo. El choque dará comienzo a las 18:30 horas.

A la misma hora, el Escribano Castilla acogerá el derbi de la jornada. Un duelo entre los de José Manuel García, que volverán así a la competición tras no jugar el pasado fin de semana en Jaén debido al mal estado del estadio de La Victoria, y un Loja muy relajado con la permanencia asegurada. Los de Diego Delgado quieren resarcirse de la derrota en casa ante el Guadix logrando un triunfo de calidad en el segundo campo más complicado del Grupo IX. Los motrileños, por su parte, no pueden fallar pues de hacerlo y ganar el Antequera en el Miguel Moranto, verían como su renta se reduciría pese a tener un partido menos.

Pero si interesante está la zona alta, no lo está menos la lucha por evitar el descenso. En ella están inmersos cuatro equipos granadinos y de ellos, tres lo tendrán verdaderamente difícil para sumar. El único que jugará en casa es el Guadix, que recibe al líder, el Atlético Malagueño que no puede desaprovechar la ocasión de sumar en un campo donde han puntuado doce equipos de los 17 que lo han visitado. Pero el triunfo de los de Gabri en Loja ha cambiado la dinámica de un bloque que está a un punto de la salvación, por lo que a buen seguro el filial malaguista no lo tendrá fácil (12:00 h.).

Algo más asequible lo tiene el Club Deportivo Huétor Vega, que se desplaza hasta San Pedro para medirse a un equipo que se está complicando la existencia por momentos. Los verdiblancos llevan nueve jornadas sin ganar y son antepenúltimos, una racha preocupante que deben romper ya (12:00 h.)

Por su parte, tanto Maracena como Atarfe tienen salidas harto complicadas. Los de Andrés Barrio, tras el varapalo de su derrota en casa ante el Villacarrillo, visitan Mancha Real para enfrentarse a un conjunto que no renuncia a pelear por el ascenso aunque tiene poco margen de error (12:00 h.). Por lo que se refiere al Atarfe, su buen rendimiento defensivo en las últimas semanas estará a prueba en el Anexo al Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde el Almería B le espera tras sumar los últimos 12 puntos en juego, anotar 19 goles en cuatro partidos y únicamente encajar dos. Una prueba de fuego para un equipo que a día de hoy marca la salvación y disputa su partido desde las 16:30 h.