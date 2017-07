Claro que el físico es importante

Javier Reyes (Granada, 1970) es un apasionado de su trabajo, de esas personas que transmiten positivismo y ganas de alcanzar objetivos por inaccesible que parezca. Después de una trayectoria como preparador físico de más de 20 años, bromea diciendo que se le han pasado "como si fuesen tres".

Su aventura actual, en el Dinamo de Bucarest rumano, le ha llevado a lograr la Copa de la Liga en el partido que el su equipo se enfrentó al Poli Timisoara y que se saldó con un claro 2-0. Ha sido el primer título de su carrera.

Antes no teníamos un rol definido en el equipo y ahora somos imprescindibles para el cuerpo técnico"

Cuando se incoporó al club entrenado por Cosmin Contra, el equipo estaba "en una situación muy compleja, en puestos de play out de descenso" y al final, declara, consiguió clasificarse para jugar competición europea.

No fue fácil llegar a ser campeón. Antes, Reyes pasó por países como Hungría y Azerbaiyán. Admite que "no fue fácil", pero que "una vez rompes la barrera que supone salir de España todo es más sencillo".

Antes, trabajó a las órdenes de Joaquín Caparrós en el Deportivo y en el Athletic: "Trabajar con Joaquín es fácil y difícil. Fácil porque transmite energía y pasión, difícil porque significa una exigencia muy grande. Junto a él he pasado años fantásticos en los que se consiguieron retos que no eran nada fáciles. Cogimos al Athletic en una situación muy compleja, cerca del descenso, y nos metimos en competiciones europeas".

El preparador granadino define su función como "crucial dentro de un equipo". Destaca que "ahora se trabaja en función del estilo de juego de los jugadores, codo a codo con el entrenador". De esta manera, manifiesta Reyes, se preparan "futbolistas que interpretan el esquema del técnico y las necesidades del partido en todo momento", ya que si se hiciese un plan similar para cualquier club "se prepararían atletas y no futbolistas".

Por otra parte, admite que ser preparador físico es algo que ha cambiado mucho en los últimos años: "Ahora nos apoyamos en algo más objetivo. Antes nos guiábamos sólo por las sensaciones, que siguen siendo importantes hoy día pero que se complementan con lo demás". Pese a la transformación de su profesión, asegura que hay cosas que "afortunadamente no pueden detectar las máquinas" como, por ejemplo, "cuándo no es momento de tratar a un jugador por algún motivo sentimental o una mala noche", ya que esto se ve solamente reflejado "en las miradas de los futbolistas".

Añade que, en la actualidad los preparadores físicmos tienen "un rol mucho más definido que antes", si bien ahora "somos totalmente imprescindibles para el cuerpo técnico y el rumbo que vaya a tomar el equipo".

A pesar de haber abandonado Granada hace más de 20 años, sigue manteniendo un sentimiento muy marcado de arraigo por la ciudad y también por el club de sus amores, el Granada CF. "Me encantaría volver a Granada. Soy granadino. No hay ningún granadino que se dedique a esto que no quiera trabajar en el equipo de su ciudad", concluye.