Comienza el espectáculo

Desde entonces, la estación granadina no ha cesado en la preparación del Campeonato, creando nuevas infraestructuras, escenarios y distintas oportunidades para disfrutar de la nieve.

Seguramente para muchos el 31 de Mayo de 2012 fue un día sin más, un jueves cualquiera del que no conservan recuerdo alguno. Pero para la estación de Esquí de Sierra Nevada el sueño comenzaba. Sin oponente alguno, la estación era nombrada en el congreso de Corea del Sur sede de los campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard.

Hay quien dijo una vez que el ser humano no está hecho para volar

"El ser humano no está hecho para volar". No hay más que ver a los protagonistas de estas competiciones para saber que dicha afirmación no es correcta. El momento en el cual se rompen las reglas y los cánones establecidos, el arte del ser humano sale a relucir. Un arte caracterizado por la creatividad de sus autores y que sobre la nieve recibe el nombre de freestyle ski y snowboard. Dichas disciplinas, muy criticadas y rechazadas en sus inicios tanto por la introducción de las maniobras del surf y el skateboard a los deportes de nieve como por el empleo del estilo libre poco estándar, tienen desde hoy la oportunidad de demostrar que en el deporte también hay sitio para el arte. 'De esta manera, los mejores acróbatas y surferos de la nieve volverán a medir sus fuerzas en la estación de Sierra Nevada.