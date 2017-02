Cómodo triunfo del Santa Fe

El Santa Fe sumó su séptima victoria consecutiva y no renuncia a la lucha por el ascenso antes de afrontar las dos próximas jornadas sus duelos con Vandalia y Campotéjar respectivamente. El equipo santaferino no encontró rival en un mermado Albolote tan voluntarioso como débil en defensa, condenado a los puestos de descenso mientras adolezca de contundencia en las zonas en las que se resuelven los partidos. A veces tuvo la pelota, la movió con criterio e intentó crear situaciones de superioridad de sus delanteros, pero no concretó.

Apenas un cuarto de hora tardó el Santa Fe en abrir el marcador con una asistencia de su cerebro Javi Castro a Luis Carlos. Con más fe en progresar que la defensa en despejar, el delantero local ganó la posición en la que cruzar el esférico ante Leo (14'). El Albolote quiso entonces reaccionar, pero no supo. Tuvo llegadas, jugó en campo local pero daba la sensación de que ni en tres partidos seguidos marcaría. La movilidad de Carri, Moya y Mario eran sus argumentos, su velocidad les permitía ganar la espalda a la defensa santaferina pero no culminaban sus ataques.

Los santaferinos tienen por delante dos citas claves ante Vandalia y Campotéjar

Lo más cerca que estuvo el empate alboloteño fue en dos acciones de Carri, una en un pase interior y la segunda en la estrategia de una falta que sorprendió al Santa Fe, aunque sólo provocó un despeje de Cristian (28'). El cuadro local tenía más profundidad cuando atacaba dando más sensación de peligro, acabando jugadas con facilidad aunque no obligara al trabajo difícil para Leo, que actuó de portero por las bajas rojillas.

Al Santa Fe no le importó ceder el control del balón durante fases del choque. Sabía que podría resolver el partido en alguna de las incorporaciones de Manu por la derecha, aunque no fructificaran en la primera parte en la que un remate alto de Ángel estuvo cerca de aumentar el marcador.

El Albolote inquietó al inicio de la segunda parte con lanzamientos desde fuera del área que desbarató Cristian. No bastó para el empate, el Santa Fe contemporizó aunque el marcador sólo fuera 1-0. Pero no pasó apuros y resolvió en la recta final con un lanzamiento de falta directa de Rafa (80') y el premio a la tenacidad para Manu (88'), autor del tanto final.