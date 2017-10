Complicada salida del Guadix al campo de El Palo

El Guadix quiere refrendar las buenas sensaciones de su última victoria ante el Melistar con el gol de Pedro Corral in extremis con un buen resultado en su duelo en el San Ignacio ante El Palo (19:00 horas). Los malagueños quieren volver a recobrar confianza en su casa después de la última derrota ante el Vélez. Para el envite de este domingo, el técnico accitano recupera al sancionado Enrique Alonso, mientras que no podrá contar con los lesionados Adri Castro y Santi de Haro. El once más probable que pondrá en liza el técnico accitano será el conformado por Álex en la portería; Dani Tejada, Enrique Alonso, Alberto Coca y Olvera en defensa; Toni, Juanma Titos, Adri Vegas y Chinchilla.