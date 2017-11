Condenan a la ex ministra francesa que acusó a Nadal de doparse

a justicia francesa condenó este jueves por difamación a la ex ministra de Deportes Roselyne Bachelot por acusar en marzo de 2016, cuando ya no estaba en el gobierno, al tenista español Rafael Nadal de dopaje en un programa de televisión.

El Tribunal Correccional de París consideró a Bachelot culpable de un delito de difamación y le impuso una multa de 500 euros exentos de cumplimiento, es decir que solo tendrá que abonar en caso de reincidencia.

Pero, sobre todo, la ex ministra habrá de pagar a Nadal 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios, además de otros 2.000 euros por costas judiciales.

El tenista, a través de sus abogados, había reclamado en la vista celebrada el mes pasado una indemnización de 100.000 euros más intereses por el impacto negativo para su imagen.

En su sentencia, los jueces concluyeron que Nadal había sufrido "un daño moral evidente" ya que ese tipo de alegaciones de dopaje es "una de las más graves que se pueden hacer contra un deportista profesional". Un daño agravado por el hecho de que Bachelot hubiera sido ministra de ministra de Deportes, lo que contribuía a "dar crédito" sus imputaciones.

También desautorizaron los argumentos de Bachelot en el sentido de que había sido el propio tenista quien había dado eco a sus palabras al denunciarla.

Pero sobre los 100.000 euros solicitados por parte del tenista, los magistrados dejar la cifra en 10.000 euros porque la indemnización hay que ponerla en "unas proporciones más justas", ya que no se ha demostrado que esta polémica haya tenido ningún perjuicio ni en su carrera ni con sus patrocinadores.

El abogado de Nadal, Patrick Maisonneuve, afirmó que está "satisfecho con el principio de la condena" y que espera instrucciones de su cliente para decidir si recurren la sentencia, para lo que tienen un plazo de diez días.

En cuanto al hecho de que la reparación sea diez veces inferior a la que reclamaban, hizo notar que si se observa la jurisprudencia del tribunal en casos de difamación, los 10.000 euros del veredicto "están en la parte alta de la horquilla" cuando hay condenas.

Por su parte, el letrado de la defensa, Olivier Chappuis, anunció que su clienta no recurrirá la sentencia e insistió en que la indemnización se ha quedado muy lejos de la reclamada por el tenista español.

En declaraciones a los medios, Chappuis no quiso entrar a comentar el fondo de la polémica, más allá de señalar que Bachelot "sigue asumiendo sus declaraciones, no las lamenta". Aunque preguntado sobre si eso quiere decir si se reafirma en ellas, respondió que no.

Sobre todo, se quejó de que se les había dado "demasiada importancia" porque "el clan Nadal las ha mediatizado a ultranza" cuando "no merecían tanto".

En el juicio celebrado en octubre, Maisonneuve había presentado los expedientes médicos que demostraban la grave lesión en el tendón de la rodilla izquierda del jugador que le obligaron a dejar de jugar durante meses y que eso no tenía nada que ver con un posible dopaje.

Por su parte, Chappuis había indicado entonces que, para hacer sus controvertidas declaraciones, Bachelot se había basado sobre todo en comentarios en la prensa sobre el mallorquín de otros jugadores, como el belga Christophe Rochus y el austríaco Daniel Kollerer.

Bachelot fue ministra de Deportes entre 2007 y 2010 y desde entonces ha participado como tertuliana en diversos programas de radio y televisión.

Fue en uno de ellos, en marzo de 2016, cuando dijo que el tenista español se dopaba, basándose únicamente en los meses en que estuvo inactivo en 2012 por una lesión en el tendón rotuliano.

"Se sabe que la famosa lesión de Rafael Nadal, cuando estuvo parado siete meses, se debe en realidad a un control positivo", comentó en una tertulia del canal de televisión "D8".

Nadal formalizó el 25 de abril de ese mismo año su querella con el argumento de que no se pueden decir cosas así "sin información" y que la única forma para atajar ese tipo de "declaraciones sin fundamento" es acudir a la justicia.

Además, y para intentar atajar insinuaciones así, se mostró en favor de que se hagan públicos los resultados de las pruebas antidopaje de todos los deportistas.