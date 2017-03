La Copa se complica

El SIMA Peligros FS perdió ayer en su visita al Unión África Ceutí por 5-4 y se complica su presencia en la próxima edición de la Copa del Rey. Los norteafricanos están ahora a dos puntos de los de Ramón Balboa en la clasificación después de remontarles un partido en el que estuvieron por delante en todo momento hasta el tramo final.

Los granadinos fueron siempre los dominadores del marcador pero, más que por su juego, gracias a su pegada y a la falta de pólvora de los locales. Pese a ello, los ceutíes no se separaron. Tanto es así que los locales no tardaron demasiado en responder a los goles de los peligreños, que nunca pudieron despegarse en el luminoso. Motos hizo el 0-1 en el 10' tras una contra y después de que el portero del Peligros Edu estuviese providencial. Sin embargo, tres minutos después, Chito empató. La misma secuencia ocurrió hasta llegar al 2-2 antes del descanso, con tantos de Edu Gómez e Ismael.

En la segunda parte, Balboa y los suyos llegaron a ir ganando por 2-4, pero el Unión África Ceutí no se rindió y, no sólo empató, sino que le dio la vuelta al encuentro a falta de ocho minutos. De ahí a la conclusión, los peligreños lo intentaron, pero los de Ceuta supieron manejar los tiempos para vencer.