El Covirán llega tarde al partido

Habrá que ganar en la localidad vizcaína de Amorebieta para estar en la final por el ascenso a LEB Oro. Esa es la peor noticia que se lleva el Covirán Granada a tierras vascas tras caer ayer ante Zornotza por 81-84 en el Palacio de Deportes. La derrota también comporta la pérdida del factor cancha en esta eliminatoria, que en el mejor e improbable mejor de los casos podría resolverse exactamente dentro de una semana en el pabellón de Larrea. Para eso los rojinegros deberían hacer la machada de ganar los dos partidos en una cancha que aprieta y mucho. Seguro que pueden contar con su speaker. La del Covirán, Noelia Gómez, tuvo que abandonar su función a petición de unos colegiados que, en lo deportivo, también hicieron un auténtico ridículo.

No cantar las canastas visitantes y decir "defensa Palacio" fueron los 'pecados' de una Gómez incrédula ante el imperativo de los jueces. Eso sí, los de Mikel Garitaonandia no se marchan a Euskadi por delante sólo por los regalitos arbitrales. También por el desastroso primer cuarto disputado por los pupilos de Pin. Fue el único periodo que perdieron pero resultó suficiente, pues aunque mejoraron a posteriori, cargaron a cuestas con los errores de esos diez minutos hasta un final del choque en el que los nervios pesaron más que las ganas.

Dos triples de Almeida en los dos primeros minutos hacían soñar a la hinchada rojinegra con otro partido plácido. Pero Cadot y Salazar contestaban con sendas anotaciones desde el perímetro. Mutakabbir, también desde esa posición, concedía una primera ventaja sustancial a los visitantes (10-17), mas el Covirán reaccionaba con otros dos triples del caboverdiano y un acción de dos de De Cobos (18-17 a 5:49) que obligaba a Garitaonandia a pedir el primer tiempo muerto del duelo.

El Covirán era preso de la puntería de Almeida. Hasta ese momento, el escolta había convertido 12 de los 18 puntos que campeaban en el electrónico local. Era difícil llegar lejos de esa forma, y Zornotza aprovechó su mejoría en el porcentaje de acierto en ataque (74% de tiros de dos y 66% en triples en el primer cuarto) para ir mermando psicológicamente a los de Pin. Un triple de Cadot y otro de Iriarte dejaban la empresa en trece puntos (22-35) al término de los diez minutos iniciales y al Palacio helado.

Los nazaríes necesitaban soluciones y Pin optó por meter a Lafuente y defensa de zona. Cadot replicaba con un triple en el primer ataque visitante del segundo cuarto para poner una nueva máxima ventaja (22-38). Con Bowie otra vez en pista el Covirán anotó un parcial de 7-0, pero Vucetic obligaba al técnico granadino a solicitar tiempo muerto a 5:40 con una nueva canasta de dos. El Covirán seguía intentándolo ante un Palacio que apretaba hasta volver a situar a su equipo en diez puntos. La réplica la daba Zornotza con un dos más uno y una canasta de Mutakabbir a dos segundos del descanso.

Ya en el tercer cuarto, el propio jamaicano abría la lata con una canasta de dos a la que respondía la Fundación con un triple de Lafuente y un mate de Lattibeaudiere a la contra levantaban a los 4.096 espectadores del Palacio de sus asientos con más de siete minutos por delante para el final del tercer cuarto (49-55). En defensa también llegaban buenas noticias. Y es que los de Pin mejoraron en el rebote. Pero un contragolpe en el segundo ataque consecutivo fallido de los nazaríes permitía a Cadot machacar un alley oop servido por Mutakabbir. Ese sí era indefendible.

Ya en ese momento los colegiados concitaban la ira del público del Palacio. Pero fue en vísperas de dos tiros libres visitantes cuando terminaron de encender los ánimos expulsando a la speaker y, acto seguido, tragándose unos pasos del cuadro visitante; lo que hizo que ni siquiera calmaran los ánimos de la afición al pitarle antideportiva a los de Garitaonandia. Lattibeaudiere falló uno de los dos tiros libres y el Covirán desperdició varios ataques tras rebotes surgidos de la posesión fruto de la infracción.

Una raya en el agua. Las decisiones volvieron a caer del lado visitante. El equipo vasco, cuyo míster calificó a los árbitros de "permisivos" tras el encuentro del viernes, sacaba tajada de la situación (54-64 a 2:46). Lattibeaudiere machacó el aro y sacó adicional que no convirtió para desesperación de una grada angustiada. A punto por ataque parecía difícil y Bowie volvía a marrar uno de dos lanzamientos desde la línea de 4'75. Los de Pin pecaban de precipitación. A nueve puntos se fueron al último cuarto después de que los colegiados no validaran una canasta de dos de Iriarte que pudo entrar en tiempo. La compensación llegaba en forma de anotación regalada tras no tocar el aro un 'tiro' sobre la bocina que esta vez sí consideraron como tal. Necesitaba un punto de inflexión el cuadro local y Almeida y Bowie sentaban las bases con un triple y una entrada a canasta respectivamente que obligaban a Garitaonandia a solicitar tiempo muerto a 6:49 (66-72). La tensión comenzaba a palparse bajo los aros. Quien mejor la domara iba a llevarse el gato al agua. Y ese fue el Zornotza.

Un movimiento magistral de Almeida con bomba a canasta rectificada le daba la oportunidad al caboverdiano de hacer jugada de tres, pero otra vez los 4'75 hacían de salvavidas vasco. Jesús Fernández fallaba desde esa distancia pero se marcaba un buen triple para dejar la ventaja en cinco, que serían tres en cuanto perdió el esférico el cuadro visitante y Lafuente asistió para que Lattibeaudiere sirviera una bandeja a placer (77-80 a 1:08). El Covirán volvía recoger un rebote defensivo y De Cobos, ahora sí, transformaba los dos tiros libres que sacaba fruto de su internada. Otra nueva recuperación ponía en manos de los locales la heroica, pero esta vez el hispano-brasileño no acertó desde el perímetro. Tocaba apelar a la épica a 18 segundos. Máxime cuando Bowie volvía a fallar un tiro libre. Aun así otra vez De Cobos tuvo un último triple que escupió el aro. El Zornotza celebró el triunfo dirigiéndose a la grada y hubo conato de tangana entre un miembro del banquillo visitante y un hincha local. Valladolid también igualó su serie ante Morón tras ganar 76-73 en Pisuerga.