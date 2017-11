Croacia confía en superar el armazón griego

El delantero croata Andrej Kramaric, autor de los dos goles contra Ucrania para dar a Croacia acceso a la repesca para el Mundial de Rusia 2018, es optimista ante el partido de hoy (20:45) contra Grecia aunque no duda de que la lucha será difícil.

"Debemos tener paciencia (con los goles). Para todos está claro que somos mejores", comentó el jugador del Hoffenheim alemán al diario deportivo croata Sportske Novosti en su edición de ayer.

A pesar de considerar que el equipo croata es superior, Kramaric no quiere pronosticar un triunfo fácil. "Es difícil pronosticar resultados, no es un secreto cómo es Grecia, es difícil romper su bloque (defensivo)", dijo el atacante y añadió que "tampoco será una catástrofe si no marcamos, habrá un segundo partido...".

Explica que "contra ese tipo de jugadores incluso los mejores equipos mundiales tienen problemas. Si marcamos en el minuto 95. será bien, nos vamos a alegrar por el resultado positivo, lo importante es no recibir un gol en casa".

Kramaric advirtió que los croatas deben mantener la "cabeza fría" a todo intento de provocaciones, a las que en su opinión los griegos suelen recurrir.

Grecia y Croacia se disputarán el acceso al Mundial en dos partidos de la repesca, que se jugarán mañana en Zagreb y el domingo próximo en El Pireo.

Las dos federaciones acordaron que debido al gran riesgo para la seguridad que representan, esos partidos se jugarán sin la presencia de aficionados visitantes en ambos estadios.

Zoran Bahtijarevic, uno de los tres miembros del equipo médico de la selección croata, dijo a Sportske Novosti que casi todos los jugadores que el seleccionador Zlatko Dalic planea poner en el juego están en buen estado físico.

La única excepción es el delantero Mario Mandzukic, del Juventus italiano, cuya participación está en duda por una lesión muscular en el muslo.

Según la resonancia magnética a la que ha sido sometido, no padece una lesión grave, pero su salida al césped será decidida en el último momento.

Croacia tampoco podrá contra con Milan Badelj, centrocampista del Fiorentina, que por una lesión estará de baja varias semanas.