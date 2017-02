El Cubillas se mete en la lucha por la zona alta

El Cubillas se reengancha a la lucha por la zona alta tras derrotar al Campotéjar por 3-0. El cancerbero de los locales Jorge se convirtió con sus intervenciones en el protagonista del partido, que quedó deslucido por los incidentes que se produjeron al finalizar el encuentro.

La puesta en escena fue mejor la del Cubillas, que desde el inicio se hizo con el dominio del balón ante un Campotéjar al que le costó meterse en el partido.

Cinco minutos después del pitido inicial, el equipo alboloteño ya tuvo su primera ocasión tras un perfecto control por parte de Plata dentro del área, aunque finalmente el disparo acabó saliendo fuera. No fue hasta el minuto 20 cuando el Campotéjar empezó a dar señales de vida en ataque. Así, en el minuto 22 Nacho estuvo a punto de adelantar a los visitantes pero finalmente el defensa Jorge le ganó la partida en el mano a mano.

El conjunto campotejero no cesó en su empeño de inaugurar el marcador a su favor, objetivo que no pudo cumplir el lateral Edu que cabeceó al poste tras una falta. Los locales, por su parte, respondieron con un gran contraataque gracias a la acción de Plata, que partió en posición legal y se fue solo, pero cruzó demasiado el disparo y éste se marchó fuera.

Los últimos diez minutos de la primera mitad fueron muy disputados e intensos y sin un dominio claro pues ninguno de los conjuntos logró crear ocasiones.

En el primer minuto de la segunda mitad se le puso de cara el encuentro al Cubillas cuando Rubén cabeceó a la red un saque de esquina y adelantó así a los alboloteños.

Los visitantes buscaron la igualada y ésta pudo llegar tras un disparo de Garrido que, sin embargo, fue interceptado por el guardameta Jorge. El partido era dominado por la escuadra visitante ante un Cubillas que se encerró para defender su renta y que dependió del cancerbero alboloteño para conservar la superioridad en el marcador.

Ya en tiempo de descuento, el Cubillas sentenció el partido el con los goles de Plata y Pedro.

El final del partido quedó empañado por la multitudinaria tangana entre jugadores y aficionados que saltaron al terreno de juego.