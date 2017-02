Dani Rodríguez: "Aún estoy flipando"

Si alguna sensación tenían Laura Bueno y Dani Rodríguez tras conseguir sus dos campeonatos de España, esa era la de un estupor esperado. Confiaban en estar en la lucha, pero no se veían en lo alto del podio. Ambos atendieron a Granada Hoy.

Laura Bueno afirmó que se "esperaba" conseguir la mínima para el Europeo, lo que casi implicaba medalla, "pero quizás el primer puesto no". "Ha sido tremendo. Conforme he llegado, he pegado un grito y me he alegrado", relató la granadina, que añadió que "sólo sabía que había quedado campeona de España, pero cuando mis compañeras me ha dicho que había hecho la mínima, ha sido '¿cómo?'. Entonces ya sí me he tirado al suelo y me he puesto a llorar".

"Las sensaciones no fueron muy buenas en 'semis'", se sinceró Bueno, que dijo que se levantó "con otro chip". "Me dije: 'si salgo valiente y me pillan, por lo menos lo he intentado. Quien no arriesga no gana'. Al final salió bien. Aquí nadie regala nada. Aauri ha salido a intentar cogerme pero me encontrado más fuerte que ella", explicó.

Por su parte, Dani Rodríguez también se mostró estupefacto: "En verdad, estoy todavía flipando. Desde el principio fui a muerte y el objetivo era que no me cogiera el de la calle de al lado", dijo sobre sus sensaciones. "El fin de semana pasado, en el Campeonato de España promesa gané con el mismo tiempo y esta semana entrenando me encontraba muy bien", comentó el de Casanueva, por lo que "me lo esperaba y no. Al final no sabes cómo llega la gente", concluyó el atleta del Playas de Castellón.